Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son durum: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi 16 Haziran'dan önce ödenecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2-5 Nisan arasında hesaplara yatırılmıştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi yapacak. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son durum...