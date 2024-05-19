Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son durum: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

UYGULAMA 2018'DE BAŞLADI



İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.



SGK, bu Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.





