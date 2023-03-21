Küresel bankacılık krizinin 11. günü: 4 banka battı, 5'incisi sallantıda

Şirketin hisseleri ertesi gün bu haber üzerine yüzde 60 değer kaybetti ve ertesi gün FDIC kayyumuna devredildi. ABD'li düzenleyiciler uygun bir alıcı bulamayınca bankanın tasfiye edilmesi için harekete geçti. Ancak, FDIC'nin birden fazla potansiyel alıcıdan teklif aldı ve tasfiye ertelendi.

Bloomberg News'e göre, ABD'deki başarısız kredi kuruluşlarının en büyük alıcılarından biri olan First Citizens BancShares Inc. Silicon Valley Bank'ın tamamı için bir satın alma anlaşması önerdi.