Maliye'den 500 milyon liralık "vergi tıraşı"
Maliye'nin meslek gruplarına yönelik başlattığı denetimde vahim bulgulara ulaşıldı. Saç ekim ve güzellik merkezlerine yapılan ilk denetimde 500 milyon liralık vergi kaçağı belirlendi. Denetimler sürdükçe rakamın artması bekleniyor. Maliye, yakında marangozları mercek altına alacak ve 15 günlük seri bir denetim yapılacak. Vergi kaçıran bu işletmelere, fatura kesmedikleri miktarın yüzde 20'si kadar KDV ve bir misli vergi cezası kesiliyor. Gelir vergisi mükellefi olup vergi kaçıranlara ise yüzde 40'a kadar vergi cezası ile vergi kaçırdıkları rakam kadar ek ceza kesilecek.
Maliye'nin vergi adaleti sağlamak için başlattığı çalışmalar sırasında, önemli vergi kaçakları saptanmaya başladı. Defterdarlıklar ve Vergi Başkanlıkları, bir haftadır sadece güzellik merkezleri ve saç ekim merkezlerine yoğunlaştı.