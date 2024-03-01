Marketlerde ramazan ayı denetimi: Etiketler tek tek incelendi

TEKİRDAĞ VE SAKARYA
Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sürdürdü.
Denetimlere katılan Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, "Ticaretin Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.
Furtına, fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulandığını dile getirdi.
SAKARYA
Sakarya'da da ramazan ayı öncesi yerel ve zincir marketler mercek altına alındı.
Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, kasa ve raf fiyatı arasındaki farkların denetlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.
Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere idari para cezası uygulanacağına işaret eden Atmaca, fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı arasındaki farkların denetlenmesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta birimlerinin kendilerine destek olduklarını söyledi.
Atmaca, gıda toptancıları ve marketlere yönelik denetimlerin yoğun şekilde devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Yaklaşık bir aydır ilimizdeki gıda toptancılarını denetliyoruz. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere ramazan ayında yoğun tüketilecek ürünlerin denetimine özellikle ağırlık veriliyor. Denetimlerimiz sadece tüketicimizin korunmasına yönelik değil, dürüst, basiretli tacirlerimizin de haklarını korumaya yöneliktir. Bu anlamda haksız fiyat artışlarına ya da fahiş fiyata yeltenecek tacirimize ve esnafımıza asla geçit verilmeyecektir."