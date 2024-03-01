Marketlerde ramazan ayı denetimi: Etiketler tek tek incelendi

Temel gıda maddeleri başta olmak üzere yaklaşık 50 ürünü incelediklerini dile getiren Menteşe, "Ürünün etiketinin olup olmadığına bakıyoruz, etiketi varsa usule uygun olup olmadığını, ayırt edici özelliğinin olup olmadığını, fiyat değişim tarihinin olup olmadığını, satış fiyatıyla ilgili para birimimizin ambleminin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Raftaki fiyat ile kasa fiyatını karşılaştırıyoruz. Bunlarda bir yanlışlık varsa tutanakla idari yaptırma uyguluyoruz." diye konuştu.

Menteşe, raf ve kasa fiyatı uyuşmazlıklarında her bir ürün için 2 bin 172 lira idari yaptırım uyguladıklarına dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Dolayısıyla belediye zabıtalarımız da denetimlerine devam ediyorlar. Burada, özellikle sebze, meyve reyonunda ürünün kimlik bilgisi dediğimiz künyesinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Künye bilgisi dediğimiz, Bakanlığımızın ücretsiz uygulaması olan HKS var. Vatandaşlarımız cep telefonlarına indirip barkodları okuturlarsa ürünün ilk üreticisinden son tüketiciye kadarki genel aşamalarını görebiliyorlar."