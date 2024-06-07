Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayram önce yatar mı? (Haziran ayı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ödeme günleri)

Haziran ayı memur ve emekli maaşı ödemelerinin yatırılacağı tarih, bayram öncesinde yüz binlerce memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı'nda sevdiklerini ve misafirlerini ağırlayacak olan vatandaşlar, SSK-Bağ-kur maaş ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, haziran memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayram önce yatar mı?