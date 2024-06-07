Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayram önce yatar mı? (Haziran ayı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ödeme günleri)
Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, 2024 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca çalışan memur, memur emeklisi ve diğer emekliler tarafından sorgulanıyor. Bayram öncesinde maaşların yatırılıp yatırılmayacağını merak eden memur ve emekliler, gözlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, haziran ayı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayram önce yatar mı?
Haziran ayı memur ve emekli maaşı ödemelerinin yatırılacağı tarih, bayram öncesinde yüz binlerce memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı'nda sevdiklerini ve misafirlerini ağırlayacak olan vatandaşlar, SSK-Bağ-kur maaş ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, haziran memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayram önce yatar mı?