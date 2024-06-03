Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala, memur ve emekli maaşı ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, maaşların yatırılacağı tarih belli olmuştu. 2024 Kurban Bayramı öncesinde ise maaşların ödeneceği tarih sorgulanmaya başladı. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?