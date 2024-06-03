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Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, 2024 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala çalışan memur ve emeklilerin gündeminde yer alıyor. Bayramda sevdiklerini ve dostlarını ağırlayacak olan vatandaşlar, memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağıyla ilgili sorgulamalara başladı. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? - 1

Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala, memur ve emekli maaşı ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, maaşların yatırılacağı tarih belli olmuştu. 2024 Kurban Bayramı öncesinde ise maaşların ödeneceği tarih sorgulanmaya başladı. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

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Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? - 2

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? - 3

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? - 4

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

Buna göre; Haziran ayı emekli maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? - 5

GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırılmıştı.

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