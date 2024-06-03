Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?
Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, 2024 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala çalışan memur ve emeklilerin gündeminde yer alıyor. Bayramda sevdiklerini ve dostlarını ağırlayacak olan vatandaşlar, memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağıyla ilgili sorgulamalara başladı. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?
Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala, memur ve emekli maaşı ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, maaşların yatırılacağı tarih belli olmuştu. 2024 Kurban Bayramı öncesinde ise maaşların ödeneceği tarih sorgulanmaya başladı. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK-Bağ-kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?