Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB faiz artıracak mı?

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine, TCMB'nin politika faizini 300 baz puan artırarak yüzde 33'e çıkarabileceğini belirtti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmazımız, buna yaklaşmış durumdayız" açıklamasında bulunduğunu anımsatan Drimal, bunun da TCMB'nin hem ekim ayı toplantısında hem de ileriki aylarda faiz artırımlarına devam edeceği anlamına geldiğini aktardı.



Zayıf TL'den kaynaklanan ana enflasyonist etkinin muhtemelen geride kaldığını dile getiren Drimal, enflasyonun 2023'ten 2024'e geçerken zirve yaptıktan sonra 2024'te yavaşlamasının beklendiğini vurguladı.



Drimal, TCMB'nin politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 38'e 2024'ün 1. çeyreğinde de yüzde 40'a çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.