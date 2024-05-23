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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, mayıs ayında alacağı faiz kararı yatırımcıların odak noktasında yer alıyordu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 1

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha toplandı. Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise toplantıdan çıkan faiz kararını araştırıyor. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen mayıs ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,1899'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1940 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 4

TCMB NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bıraktı.

Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi.

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