Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, mayıs ayında alacağı faiz kararı yatırımcıların odak noktasında yer alıyordu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı...
Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha toplandı. Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise toplantıdan çıkan faiz kararını araştırıyor. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?