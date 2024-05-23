Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı)

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha toplandı. Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise toplantıdan çıkan faiz kararını araştırıyor. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?