Mevduat faizleri geriliyor: Merkez'den ilave tedbir açıklaması
Piyasaların odaklandığı Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit tuttu. Piyasadaki likidite fazlası nedeniyle mevduat faizleri düşüşe geçti. Bu nedenle Para Politikası Kurulu'nda likidite bolluluğunun gündeme gelmesi bekleniyordu. TCMB, likidite fazlası için ek tedbir uygulanacağını bildirdi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) rekor hızda rezerv birikimi nedeniyle gecelik faizler ve mevduat aşağı yönlü baskılandı. Lokal swapların azaltılması ve 460 milyar TL depo ihale stokuna rağmen bu hafta likidite fazlası daha da arttı. Dün itibarıyla gecelik faizler yüzde 47 seviyesinde alt banttan fonlandı. Sistemin likidite fazlası 520 milyar TL civarına genişledi. Bu durum mevduat faizlerinde düşüşe yol açtı. Bankaların mevduat faizlerinde yüzde 40'lı rakamları değerlendirmeye aldığı belirtildi.