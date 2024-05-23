Mevduat faizleri geriliyor: Merkez'den ilave tedbir açıklaması

REKOR REZERV BİRİKİMİ

Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamalara göre TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 9.5 milyar dolar artışla eksi 14,1 milyar dolara geldi.



Yerel seçimlerden bu yana 51 milyar dolarlık rezerv birikimi sağlandı. TCMB'nin toplam brüt rezervi geçen hafta yaklaşık 4.5 milyar dolar arttı ve 139 milyar dolara yükseldi. Net rezervi yaklaşık 3 milyar dolar artışla 34 milyar dolara çıktı.