Piyasalar kritik verilere odaklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. İhracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalışla 29 milyar 912 milyon dolar olmuştu. Dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 düşerek 7 milyar 341 milyon dolara gerilemişti.

Aynı gün mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi de paylaşılacak. Endeks, nisanda aylık bazda yüzde 1 azalarak 99 değerini almıştı.