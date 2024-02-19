Piyasalarda "Muhteşem Yedili" etkisi

IBM

Yapay zekaya yönelik müşteri talebinin hızlanmasıyla geçen yıl son çeyrekte bu alandaki gelirlerini iki katına çıkaran IBM'in hisselerindeki artış da dikkati çekti.



Şirket'in hisse fiyatı 2023'te yüzde 16 ve bu yılın başından bu yana da yüzde 15 değer kazandı.



TSMC



Dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alan Tayvan merkezli TSMC, akıllı telefonlar, arabalar, grafik işlem birimleri ve her gün kullanılan onlarca teknoloji için özel olarak tasarlanmış çipler üretiyor.



Yapay zekayla ilgili heyecanın artmasıyla TSMC'nin hisseleri de geçen yıl yaklaşık yüzde 40, 2024 başından bu yana ise yüzde 22 yükseldi.



ARM



İngiltere merkezli çip tasarımcısı Arm Holdings'in hisseleri de 2023'te yüzde 18, bu yıl da yaklaşık yüzde 71 artış kaydetti.