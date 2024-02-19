Piyasalarda "Muhteşem Yedili" etkisi
Yapay zekaya artan talep, başta çip üreticileri olmak üzere bu alanda ürün geliştiren Nvidia, AMD, TSMC, Broadcom, Microsoft, Meta, Alphabet ve Apple gibi şirketlerin hisselerindeki yükselişi destekledi. California merkezli çip şirketi Nvidia sektörde tırmanışını sürdürürken, hızla yükselen hisseleri ve 1,8 trilyon dolara ulaşan piyasa değeri Nvidia'yı ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna taşıdı.
Teknolojide yapay zeka ile ilgili gelişmelere duyulan heyecan, piyasalarda da çip üreticileri başta olmak üzere bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştıran şirketlerin hisselerinin yükselişine ivme kazandırıyor.
Yapay zekanın kullanım alanları her geçen gün genişlerken, yatırımcıların yapay zeka ve bununla bağlantılı bileşenleri geliştiren şirketlerin hisselerine olan ilgisi artıyor.