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PPK Mayıs toplantı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasaların kilitlendiği Merkez Bankası faiz kararının bu ay ne zaman verileceği araştırılıyor. Nisan ayındaki toplantıda Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Peki, bu ay Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

PPK Mayıs toplantı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Şimdi ise bu yılın 5. toplantı tarihi ve alınacak faiz kararı gündemde. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler, TCMB'nin toplanı takvimine odaklandı. İşte, PK Mayıs ayı faiz kararı toplantı tarihi...

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PPK Mayıs toplantı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

TCMB MAYIS TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs ayı faiz kararı toplantısı, 23 Mayıs 2024 tarihinde olacak.

PPK Mayıs toplantı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

NİSAN AYI FAİZ KARARI HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası geçen ay politika faizini, 500 baz puan artışla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmişti.

PPK'nın kararla ilgili basın açıklamasında aylık enflasyonun ana eğiliminin Mart ayında "devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek" gerçekleştiği belirtildi.

Kurul, tüketim malı ve altın ithalatındaki seyrin cari dengeye olumlu yansıdığını, buna karşın "yurt içi talepte direncin" sürdüğünün altını çizdi.

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