ntv.com.tr

Safran çiçeğinde hasat başladı: Kilosu 100 bin TL

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği de bulunan safranın kilosu 100 bin TL’den satılıyor.

Safran çiçeğinde hasat başladı: Kilosu 100 bin TL - 1

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, havaların erken soğuması nedeniyle erken çiçek açtı.

Safran çiçeğinde hasat başladı: Kilosu 100 bin TL - 2

Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran dikimi 29 çiftçi tarafından 79 dekar alanda yapıldı.

Safran çiçeğinde hasat başladı: Kilosu 100 bin TL - 3

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

Safran çiçeğinde hasat başladı: Kilosu 100 bin TL - 4

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu hafta itibariyle ekimini yaptıkları safranın çiçek açmaya başladığını belirterek, “İnşallah 45 gün civarında çiçek toplamaya devam ederiz. Havalar erken soğudu. Çiçeklenme hızlı başladı. İyi bir sezon olacağını umuyorum” dedi.

Safran çiçeğinde hasat başladı: Kilosu 100 bin TL - 5

27 dönüm alanda ekim yaptıklarını ifade eden Yılmaz, 20 kilogram ürün beklediklerini kaydetti.

Safran çiçeğinde hasat başladı: Kilosu 100 bin TL - 6

KİLOSU 100 BİN LİRADAN SATILIYOR

Safranın 100 bin liradan alıcısı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu sene Avrupa ve Arap ülkelerinden gelenler var. Bunlar safrana meraklılar. Tarlada görmek ve satın almak istiyorlar” diye konuştu.

Safran çiçeğinde hasat başladı: Kilosu 100 bin TL - 7

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, safranın görselliği nedeniyle bölgedeki turizmi hareketlendirdiğini ve ekonomik olarak çok fazla getiri sağladığını aktardı.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER