Safran çiçeğinde hasat başladı: Kilosu 100 bin TL

KİLOSU 100 BİN LİRADAN SATILIYOR

Safranın 100 bin liradan alıcısı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu sene Avrupa ve Arap ülkelerinden gelenler var. Bunlar safrana meraklılar. Tarlada görmek ve satın almak istiyorlar” diye konuştu.