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Tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu: Tediye ödemesi nedir? 2024 tediye ödemeleri ne zaman?

Tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, tediye ödemesi nedir? 2024 tediye ödemeleri ne zaman?

Tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu: Tediye ödemesi nedir? 2024 tediye ödemeleri ne zaman? - 1

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk ve ikinci yarısıyla ilgili açıklama geldi. Kamuda çalışan işçilere 2024 yılı ikramiye ödemeleri haziran ve aralık olmak üzere iki taksit halinde yapılacak.

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Tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu: Tediye ödemesi nedir? 2024 tediye ödemeleri ne zaman? - 2

İLK TEDİYELER HAZİRAN AYINDA

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.

Tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu: Tediye ödemesi nedir? 2024 tediye ödemeleri ne zaman? - 3

İKİNCİ TAKSİT ARALIK AYINDA

Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

Tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu: Tediye ödemesi nedir? 2024 tediye ödemeleri ne zaman? - 4

TEDİYE ÖDEMESİ NE DEMEK?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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