Tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu: Tediye ödemesi nedir? 2024 tediye ödemeleri ne zaman?
Tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, tediye ödemesi nedir? 2024 tediye ödemeleri ne zaman?
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk ve ikinci yarısıyla ilgili açıklama geldi. Kamuda çalışan işçilere 2024 yılı ikramiye ödemeleri haziran ve aralık olmak üzere iki taksit halinde yapılacak.