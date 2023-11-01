Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlama tarihi belli oldu

ODA FİYATLARI NE KADAR?

Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup düşük dönem oda ücreti 6 bin lira normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.