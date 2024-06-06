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Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor?

Avrupa'nın en büyük üçüncü tur operatörü FTI'ın iflası, Türk turizminde endişeleri artırdı. Yılda 1 milyon turisti Türkiye'ye getiren şirketin 400 bin rezervasyon yaptığı belirtildi. Sektör yetkililerine göre şirketin Türkiye pazarına 30 milyon euro borcu bulunuyor. Antalya Valisi Şahin de Antalya'da tatillerini yapan 18 bin turistin iflastan etkilendiğini söyledi.

Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor? - 1

Avrupa'nın en büyük üçüncü tur operatörü iflas etti. Şirket, Türkiye'ye her yıl 1 milyon yolcu getiriyordu. Türk turizmciler hem borçlarını alamamaktan hem de ziyaretçi sayısının düşmesinden endişe ediyor.

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Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor? - 2

TURİZMCİLER ENDİŞELİ

Sektör yetkilileri, tur operatörünün iflas etmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtiyor.

Türkiye'deki otellerin borçlarını alamama ihtimali bulunduğunu dile getiriliyor. Ziyaretçi sayısının da düşebileceği ifade ediliyor.

Rezervasyon iptallerinin yanı sıra bazı hizmetlerin devre dışı kalması öngörülüyor.

Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor? - 3

30 MİLYON EURO BORÇ İDDİASI

Turizmcilere göre şirket üzerinden bu yıl 400 bin rezervasyon yapıldı ancak ödemeler gönderilmedi. Şirketin, Türkiye pazarında yaklaşık 30 milyon euro olduğu iddia ediliyor.


Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor? - 4

Almanya'dan geçen yıl 6 milyon turist geldi. Bu sayının 6'da birine FTI aracılık etmişti.

Türkiye, bu yıl turizmde hedef yükseltmişti. 2024 yılında  60 milyon turistten 60 milyar dolar hedefleniyordu.

Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor? - 5

ANTALYA NASIL ETKİLENECEK?

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da tatillerini yapan yaklaşık 18 bin turistin iflastan etkilendiğini belirterek otelcilerin mağdur olan turistlerin geri dönüşlerini planladığını söyledi.

Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor? - 6

İlerleyen süreçte iptallerin olacağını ve bu konuda tedbirlerin alındığını belirten Vali Şahin, "Hiçbir sıkıntı olmadan bu turistleri bizim otelcilerimiz tatillerini yapıp geri dönüşlerini planladı. Bundan sonraki dönem için de zaten gelmemişlerdi. Dolayısıyla bir alan açıldı, rezervasyon iptalleri olacak. Bununla ilgili tedbirler alındı. Vakit var, bu daha önce yaşanan iflaslarla ilgili büyük çaplı bir etki yapacağını düşünmüyoruz" dedi.

Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor? - 7

Antalya turizminin Tomas Cook döneminde yaşanan olayların bu süreçte yaşanmasının söz konusu olmadığını ve hızlı şekilde oluşacak boşlukların doldurulacağının altını çizen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya turizmi daha tedbirli, bir sigorta mekanizması da işliyor. Dolayısıyla FTI'ın Antalya turizminin totaline olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. İlk izlenimler olumsuzdu, ama her geçen gün daha da bu konunun çözüleceği yönünde gidiyoruz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun. Bir miktar kış turizmi ile ilgili şüpheler oluştu ama önümüzde ciddi bir vakit var. Bunu da bizim Antalya turizminin dinamiklerinin hızlı bir şekilde o boşlukları dolduracağını düşünüyorum. Eski yıllarda Tomas Cook'un döneminde yaşanan olayların bu dönemde yaşanması söz konusu olmayacak" ifadelerini kulandı.

Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor? - 8

Tur operatörü, daha önce hükümetten 600 milyon euro yardım alarak iflastan kurtarılmıştı. Alman basınına göre, bu kez bu yönde bir adım atılmayacak.

Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor? - 9

Münih merkezli tur operatörünün toplam 11 bin çalışanı bulunuyor.

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