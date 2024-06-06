Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor?

Antalya turizminin Tomas Cook döneminde yaşanan olayların bu süreçte yaşanmasının söz konusu olmadığını ve hızlı şekilde oluşacak boşlukların doldurulacağının altını çizen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya turizmi daha tedbirli, bir sigorta mekanizması da işliyor. Dolayısıyla FTI'ın Antalya turizminin totaline olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. İlk izlenimler olumsuzdu, ama her geçen gün daha da bu konunun çözüleceği yönünde gidiyoruz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun. Bir miktar kış turizmi ile ilgili şüpheler oluştu ama önümüzde ciddi bir vakit var. Bunu da bizim Antalya turizminin dinamiklerinin hızlı bir şekilde o boşlukları dolduracağını düşünüyorum. Eski yıllarda Tomas Cook'un döneminde yaşanan olayların bu dönemde yaşanması söz konusu olmayacak" ifadelerini kulandı.