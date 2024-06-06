Turizmde iflas alarmı: Türkiye'yi neler bekliyor?
Avrupa'nın en büyük üçüncü tur operatörü FTI'ın iflası, Türk turizminde endişeleri artırdı. Yılda 1 milyon turisti Türkiye'ye getiren şirketin 400 bin rezervasyon yaptığı belirtildi. Sektör yetkililerine göre şirketin Türkiye pazarına 30 milyon euro borcu bulunuyor. Antalya Valisi Şahin de Antalya'da tatillerini yapan 18 bin turistin iflastan etkilendiğini söyledi.
Avrupa'nın en büyük üçüncü tur operatörü iflas etti. Şirket, Türkiye'ye her yıl 1 milyon yolcu getiriyordu. Türk turizmciler hem borçlarını alamamaktan hem de ziyaretçi sayısının düşmesinden endişe ediyor.