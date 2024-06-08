Turizm devi battı, Bodrum’da 10 milyon euro kayıp var
Avrupa’nın en büyük tur operatörlerinden Alman FTI’ın iflası Türk turizm sektöründe endişeleri artırdı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum’da 10 milyon euro üzerinde kayıp olduğunu söyledi. Dengiz, “Orta Avrupa, Suudi Arabistan ve İngiltere'den bu boşluğu kapatacağımızı düşünüyoruz.” dedi.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum’a sezon boyunca Almanya üzerinden yaklaşık 90 bine yakın turist geliyor.Avrupa’nın en büyük tur acentelerinden FTI şirketinin iflası üzerine Bodrum’a Almanya’dan gelmesi planlanan turist sayısında azalma olacağı belirtildi.