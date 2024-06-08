Turizm devi battı, Bodrum’da 10 milyon euro kayıp var

Bodrum’a bu yıl Almanya’dan 90-95 bin turist gelmesi beklendiğini ancak FTI’ın ifasıyla bu rakamın düştüğünü anlatan Deniz, “Her şeye rağmen gelmek isteyenler var ve biz de alternatifler sunmaya devam ediyoruz. 10 milyon euronun üzerinde bir kaybın olduğunu düşünmekteyiz.” dedi.