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Turizm devi battı, Bodrum’da 10 milyon euro kayıp var

Avrupa’nın en büyük tur operatörlerinden Alman FTI’ın iflası Türk turizm sektöründe endişeleri artırdı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum’da 10 milyon euro üzerinde kayıp olduğunu söyledi. Dengiz, “Orta Avrupa, Suudi Arabistan ve İngiltere'den bu boşluğu kapatacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

Turizm devi battı, Bodrum’da 10 milyon euro kayıp var - 1

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum’a sezon boyunca Almanya üzerinden yaklaşık 90 bine yakın turist geliyor.

Avrupa’nın en büyük tur acentelerinden FTI şirketinin iflası üzerine Bodrum’a Almanya’dan gelmesi planlanan turist sayısında azalma olacağı belirtildi.

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Turizm devi battı, Bodrum’da 10 milyon euro kayıp var - 2

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “2 Haziran’da aldığımız haber üzerine BODER olarak olağanüstü toplandık. Bu noktada otelcilerle bire bir görüşme sağladık, müşterileri mağdur etmemeye çalıştık.” dedi.

Turizm devi battı, Bodrum’da 10 milyon euro kayıp var - 3

TÜRSAB’a da ortak bir çalışma yürüttüklerini anlatan Dengiz, “10 Haziran’dan sonra artık FTI üzerinden turist gelmeyecek. Almanya’daki sigorta fonu diğer yabancı acentelerinden görüşme halinde, anlaşma sağlandığı takdirde 10 Haziran sonrası başka bir seyahat acentesi müşterileri getirebilir. Bunu söylemek için şu anda çok erken ve bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Turizm devi battı, Bodrum’da 10 milyon euro kayıp var - 4

Bodrum’a bu yıl Almanya’dan 90-95 bin turist gelmesi beklendiğini ancak FTI’ın ifasıyla bu rakamın düştüğünü anlatan Deniz, “Her şeye rağmen gelmek isteyenler var ve biz de alternatifler sunmaya devam ediyoruz. 10 milyon euronun üzerinde bir kaybın olduğunu düşünmekteyiz.” dedi.

Turizm devi battı, Bodrum’da 10 milyon euro kayıp var - 5

Dengiz, “Bodrum çok geniş bir destinasyona sahip. 3 saatlik uçuş ile 50’ye yakın ülkeden Bodrum’a gelinebiliyor. Orta Avrupa, Suudi Arabistan ve İngiltere’den bu boşluğu kapatacağımızı düşünüyoruz. Çok büyük bir boşluğun olmayacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Turizm devi battı, Bodrum’da 10 milyon euro kayıp var - 6
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