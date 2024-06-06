Türkiye'den dünyaya satılıyor! Amasya’da dalları kiraz bastı, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor
Şehzadeler şehri Amasya’da dalları kiraz bastı. Coğrafi işaret tescilli Amasya kirazının hasadı verimli başladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, üretilen kirazların Almanya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edildiğini açıkladı. Kiraz üretiminde lider konumda olan Türkiye, ihracatta ise dünyada 3. sırada yer alıyor
Coğrafi işaret tescilli Amasya kirazının hasadı verimli başladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, üretilen kirazların Almanya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edildiğini açıkladı.