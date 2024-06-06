Türkiye'den dünyaya satılıyor! Amasya’da dalları kiraz bastı, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor

ALMANYA VE RUSRA KİRAZ İHRACATINDA EN BAŞTA



Dünyanın ve yurdun dört bir yanına kiraz satışının yapıldığını anlatan Vali Doruk, “2024 yılında 28 bin dekar alanda bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 50 bin ton rekolte beklenmektedir. Almanya ve Rusya başta olmak üzere Irak ile diğer ülkelere ihracatımız oluyor” dedi.