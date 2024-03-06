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Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV modeller satışların zirvesinde. Türkiye'de otomobil satışları Şubat ayında da rekor kırdı. 2024 yılı iki aylık rakamlara baktığımızda 146 bin 318 adet otomobil satışı gerçekleşirken, bunun 74 bin 143'ünü SUV'lar oluşturdu. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen 20 SUV modeli...

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Şubat ayında da satış rekoru kırıldı.

NTVPARA HABERLERİ

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 2

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 2024 yılında 74 bin 143 adet satıldı. 

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 3

20 – Nissan Juke – 1157 adet

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 4

19 - Toyota C-HR - 1237 adet

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 5

18- Ford Puma - 1242 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 6

17- Hyundai Tucson - 1503 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 7

16- Opel Crossland - 1613 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 8

15- MG HS - 1818 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 9

14- Peugeot 3008 - 1866 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 10

13-Peugeot 2008 - 1945 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 11

12- Peugeot 408 - 2 bin 205 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 12

11- Nissan Qashqai - 2 bin 319 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 13

10- Opel Mokka - 2 bin 462 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 14

9- Chery Omoda 5 - 2 bin 527 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 15

8- Hyundai Bayon - 2 bin 551 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 16

7- Chery Tiggo 7 Pro - 2 bin 569 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 17

6- Togg T10X - 2 bin 623 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 18

5- Dacia Sandero Stepway - 2 bin 689 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 19

4-Dacia Duster - 3 bin 502 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 20

3-Volkswagen T-Roc - 3 bin 659 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 21

2-Chery Tiggo 8 Pro - 4 bin 360 adet  

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 22

1- Egea Cross - 5 bin 137 adet 

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 23

Şubat ayında SUV satışlarında ilk 5 ise şöyle; 

1- Egea Cross - 2.682 adet

2- Chery Tiggo 8 Pro - 2.160 adet

3- Dacia Sanderp Stepway - 1.787 adet

4- Opel Mokka - 1.703 adet

5- Chery Omoda 5 - 1.558 adet

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