Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV modeller satışların zirvesinde. Türkiye'de otomobil satışları Şubat ayında da rekor kırdı. 2024 yılı iki aylık rakamlara baktığımızda 146 bin 318 adet otomobil satışı gerçekleşirken, bunun 74 bin 143'ünü SUV'lar oluşturdu. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen 20 SUV modeli...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Şubat ayında da satış rekoru kırıldı.