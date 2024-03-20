Uraloğlu: Bursa ile Bilecik arası 51 dakikadan 25 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik Yolu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 22 yılda birbirinden önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini anlattı. 22 yıl içerisinde Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların kat be kat fazlasını yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yol Medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir” sözünden hareketle vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar attıklarını vurguladı.



Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve bunun 165 milyar dolarlık kısmının karayolu yatırımlarından oluştuğunu söyledi. 2002 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 400 kilometreye çıktığını da belirten Uraloğlu, “Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollar ile birbirine bağlıydı, bugün 77 ili bölünmüş yollar ile birbirine bağladık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 726 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ülkemizi yarınlara taşıyacak yeni karayolu projelerine de devam ediyoruz” dedi.