Uraloğlu: Bursa ile Bilecik arası 51 dakikadan 25 dakikaya düştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik Yolu Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik Yolunu, bölünmüş yol haline getirerek ulaşım süresini de 51 dakikadan 25 dakikaya düşürdüklerini kaydederek, “Böylece zamandan yıllık toplam 223 milyon lira tasarruf edeceğiz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik Yolunu, bölünmüş yol haline getirerek ulaşım süresini de 51 dakikadan 25 dakikaya düşürdüklerini kaydederek, “Böylece zamandan yıllık toplam 223 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 356 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” diye konuştu.
Bilecik’ten geçen yüksek hızlı tren hattında işletme hızını 250 kilometreye çıkaracaklarının altını çizen Uraloğlu, “YHT Hattı'nın Alifuatpaşa-Arifiye kesimi tamamında saatte 250 kilometre hızla işletmecilik yapılacak. Bu sayede Ankara-İstanbul YHT Hattı’nda seyahat süresi 35 dakika kısalacak” diye konuştu.