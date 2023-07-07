Vergi ve harçlara yeni zam: 2023 vergi ve harçlar ne kadar? Yurt dışı telefon kayıt ücreti, KDV oranları ve pasaport harç bedelleri ne kadar oldu?
Vergi ve harçlar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte zamlandı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, tapu harçları, KDV oranları, pasaport, noter ve vize harçları artırıldı. Peki, 2023 vergi harçları ne kadar? IMEI kayıt ücreti, KDV oranları ve tapu harç bedeli ne kadar oldu?
IMEI HARCI NE KADAR OLDU?
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Yeni harç miktarı bugünden itibaren geçerli olacak.
Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7,3 katına çıkmış oldu.