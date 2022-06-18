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Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri

Uluslararası şirketler ve işçiler için veri, yazılım ve danışmanlık hizmetleri sunan ECA International, 2022 yılında yabancılar için en iyi pahalı ülkeleri sıraladı. Başkent Ankara, listede en ucuz şehir olarak yer aldı.

Haberler - ntv.com.tr 18.06.2022 - 14:41

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 1

DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ

Günümüzde çok uluslu şirketler, kendi ülkesi dışında çalışan profesyonellere maliyetler sebebiyle daha sıcak bakmaya başlarken, ‘expat’ olarak tanımlanan bu çalışanların tercihlerinde; yaşanılacak ülkenin ekonomik koşulları önemli bir yer tutuyor.

Yapılan son araştırmada; 120 ülkeden 207 şehir incelenerek bir liste hazırlandı ve ‘expat’lar için en pahalı ülkeler sıralandı.

Yiyecek-içecek fiyatları, ev giderleri, hizmetler, toplu taşıma gibi ekonomik etkenler göz önüne alınarak hazırlanan listedeki ilk 20 şehir…

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 2

1- HONG KONG

Hong Kong, ikinci kez üste üste listenin zirvesinde yer aldı. Hong Kong’da bir fincan kahve 5,21 dolar, petrolün litresi 3,04 dolar ve domatesin kilosu ise ortalama 11,51 dolardan satılıyor.

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 3

2- NEW YORK

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 4

3- CENEVRE

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 5

4- LONDRA

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 6

5- TOKYO

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 7

6. TEL AVİV

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 8

7- ZÜRİH

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 9

8- ŞANGAY

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 10

9- GUANGZHOU

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 11

10- SEUL

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 12

11- SAN FRANCISCO

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 13

12- SHENZEN

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 14

13- SİNGAPUR

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 15

14- PEKİN

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 16

15- KUDÜS

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 17

16- BERN

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 18

17- YOKOHAMA

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 19

18- KOPENHAG

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 20

19- OSLO

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 21

20- TAİPEİ

Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri - 22

207. ANKARA

2021 yılında 202. sırada yer alan Ankara, 5 sıra birden gerileyerek 207.’liğe düştü ve ‘yabancı çalışanlar için en ucuz ülke’ oldu.

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