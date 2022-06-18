Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri

Haberler - ntv.com.tr 18.06.2022 - 14:41
Günümüzde çok uluslu şirketler, kendi ülkesi dışında çalışan profesyonellere maliyetler sebebiyle daha sıcak bakmaya başlarken, ‘expat’ olarak tanımlanan bu çalışanların tercihlerinde; yaşanılacak ülkenin ekonomik koşulları önemli bir yer tutuyor.
Yapılan son araştırmada; 120 ülkeden 207 şehir incelenerek bir liste hazırlandı ve ‘expat’lar için en pahalı ülkeler sıralandı.
Yiyecek-içecek fiyatları, ev giderleri, hizmetler, toplu taşıma gibi ekonomik etkenler göz önüne alınarak hazırlanan listedeki ilk 20 şehir…
Hong Kong, ikinci kez üste üste listenin zirvesinde yer aldı. Hong Kong’da bir fincan kahve 5,21 dolar, petrolün litresi 3,04 dolar ve domatesin kilosu ise ortalama 11,51 dolardan satılıyor.
2021 yılında 202. sırada yer alan Ankara, 5 sıra birden gerileyerek 207.’liğe düştü ve ‘yabancı çalışanlar için en ucuz ülke’ oldu.