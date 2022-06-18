Yabancılar için dünyanın en pahalı 20 şehri

DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ

Günümüzde çok uluslu şirketler, kendi ülkesi dışında çalışan profesyonellere maliyetler sebebiyle daha sıcak bakmaya başlarken, ‘expat’ olarak tanımlanan bu çalışanların tercihlerinde; yaşanılacak ülkenin ekonomik koşulları önemli bir yer tutuyor.

Yapılan son araştırmada; 120 ülkeden 207 şehir incelenerek bir liste hazırlandı ve ‘expat’lar için en pahalı ülkeler sıralandı.

Yiyecek-içecek fiyatları, ev giderleri, hizmetler, toplu taşıma gibi ekonomik etkenler göz önüne alınarak hazırlanan listedeki ilk 20 şehir…