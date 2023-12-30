Yeni yılda ticari hayatta neler değişecek?
Ticari hayata ilişkin bazı düzenlemeler 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya alınacak. Halihazırda uygulanan bir dizi düzenlemenin ise süresi uzatılacak. İşte 2024 yılında ticari hayattaki değişiklikler...
Ticari hayata ilişkin bazı düzenlemeler 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya alınacak. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri ve iç piyasayı düzenlemek amacıyla bir dizi düzenleme yeni yılda yürürlüğe konulacak, bazılarının da yürürlük süresi uzatılacak.