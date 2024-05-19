Yüksek hızlı trenlerde hat uzunluğu artıyor: Hedef 28 bin kilometre
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren hat uzunluğunun 28 bin kilometreye çıkartılacağını açıkladı. Uraloğlu, YHT'lerin faaliyete başladığı günden bu yana 86 milyonu aşkın yolcu taşıdığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarına yaptıkları yatırımlara vurgu yaparken, özellikle hızlı trenlere olan ilginin bu yatırımların ne kadar değerli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Demiryollarının, AK Parti hükümetlerinin 22 yıldır sürdürdüğü atılım ve politikalar sayesinde küllerinden yeniden doğduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, “Ankara- Eskişehir YHT Hattı’nın 13 Mart 2009 tarihinde işletmeye açılması ulaşım anlamında bir milat, ülkemizin kalkınmasının lokomotifi oldu. Uzun yıllar neredeyse yok sayılan demiryollarımız yeniden ülkenin en önemli ulaşım modu haline geldi” dedi.