Yüksek hızlı trenlerde hat uzunluğu artıyor: Hedef 28 bin kilometre

HAT UZUNLUĞU ARTIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan yatırımlar ile Türkiye’nin Avrupa’nın 6., Dünya’nın ise 8. Yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna geldiğini söyleyen Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü;



“Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ile demiryolu ağ uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye, hızlı tren ağ uzunluğumuzu 2 bin 256 km’ye yükselttik. Yüksek hızlı trenlerimiz nüfusumuzun yüzde 35’ini doğrudan, yüzde 54’üne ise dolaylı olarak kapsıyor. Yüksek hızlı trenler Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olmak üzere 11 ilimize doğrudan, Malatya, Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, İzmir, Antalya, Manavgat, Alanya ve Adana’ya dolaylı olarak hizmet sunuyor. Yüksek hızlı tren hatlarını göz önüne koyduğumuzda gerçekten de Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir tablo ortaya çıkıyor. ‘Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’ hedefimiz doğrultusunda hat uzunluğumuzu 28 bin kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz.”