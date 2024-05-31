Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor? Kira zammında son durum
Yüzde 25 kira artış sınırının biteceği tarih, milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından takip ediliyor, uygulamanın ne kadar devam edeceği sorularına yanıt aranıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kirada yüzde 25 sınırıyla ilgili son durumu değerlendirdi. Peki, yüzde 25 kira artışı uzatılacak mı?
Türk Borçlar Kanunu’na 8 Haziran 2022’de eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirilmişti ve bu sınırlama 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştı. Bu düzenleme kapsamında konut kira artış oranının tavanı yüzde 25’le sınırlandırılmıştı. Fakat 1 Temmuz itibari ile sınırlama kalkması söz konusu. Düzenleme değiştiği takdirde kira artışları 12 aylık enflasyon ortalaması hesabına göre yapılacak.