43. yaşına özel 43 fotoğrafla Angelina Jolie

1 Ann-Margret, Jon Voight ve Angelina Jolie / Lookin' to Get Out (1982)

2 Angelina Jolie / Cyborg 2: Glass Shadow (1993)

3 Angelina Jolie / Actors Studio (1994)

4 Angelina Jolie ve Jonny Lee Miller / Hackers (1995)

5 Angelina Jolie / Without Evidence (1995)

6 Angelina Jolie / Love Is All There Is (1996)

7 Angelina Jolie / Foxfire (1996)

8 Anne Archer ve Angelina Jolie / Mojave Moon (1996)

9 Angelina Jolie ve Julie Carmen / True Women (1997)

10 Angelina Jolie / Playing God (1997)

11 Angelina Jolie / Gia (1998)





12 Angelina Jolie / Hell's Kitchen (1998)

13 Angelina Jolie /Playing by Heart (1998)

14 Angelina Jolie / Pushing Tin (1999)

15 Angelina Jolie / The Bone Collector (1999)

16 Angelina Jolie / Girl, Interrupted (1999)

17 Angelina Jolie / Gone in Sixty Seconds (2000)

18 Billy Bob Thornton ve Angelina Jolie / Gone in Sixty Seconds (2000)

19 Angelina Jolie / Lara Croft: Tomb Raider (2001)

20 Angelina Jolie ve Thomas Jane / Original Sin (2001)

21 Angelina Jolie / Life or Something Like It (2002)

22 Angelina Jolie / Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)

23 Angelina Jolie / Beyond Borders (2003)

24 Angelina Jolie / Taking Lives (2004)

25 Angelina Jolie / Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

26 Angelina Jolie / The Fever (2004)

27 Angelina Jolie / Alexander (2004)

28 Angelina Jolie / Alexander (2004)

29 Brad Pitt ve Angelina Jolie / Mr. & Mrs. Smith (2005

30 Angelina Jolie / The Good Shepherd (2006)

31 Angelina Jolie ve Archie Panjabi / A Mighty Heart (2007)

32 Angelina Jolie/ Changeling (2008)

33 Angelina Jolie / Changeling (2008)

34 Angelina Jolie / Wanted (2008)

35 Brad Pitt ve Angelina Jolie / The 66th Annual Golden Globe Awards (2009)

36 Angelina Jolie / Salt (2010)

37 Angelina Jolie / The Tourist (2010)

38 Angelina Jolie ve Hannah New / Maleficent (2014)

39 Angelina Jolie / By the Sea (2015)

40 Angelina Jolie / Mülteci kampı (2016)

41 Angelina Jolie / First they Killed my Father daveti (2017)

42 Angelina / Jolie NATO (2018 )