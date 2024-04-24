Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway 10 erkekle öpüşmek zorunda kaldığını söyledi
Şeytan Marka Giyer, Kara Şövalye Yükseliyor ve Yıldızlararası gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Anne Hathaway, bir filmin oyuncu seçmelerinde 10 erkeği öpmek zorunda kaldığını söyledi.
Hollywood’un başarılı oyuncularından Anne Hathaway, 2000'li yıllarda bir filmin oyuncu seçmelerinde yaşadığı deneyimden bahsetti.
V Magazine'e konuşan oyuncu, "Bir oyuncudan uyum testi için diğer oyuncularla öpüşmesini istemek normal kabul ediliyordu. Bana kalırsa, iki oyuncunun uyumunu ölçmenin en kötü yolu" dedi.