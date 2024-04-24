Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway 10 erkekle öpüşmek zorunda kaldığını söyledi

Şeytan Marka Giyer, Kara Şövalye Yükseliyor ve Yıldızlararası gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Anne Hathaway, bir filmin oyuncu seçmelerinde 10 erkeği öpmek zorunda kaldığını söyledi.

Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway 10 erkekle öpüşmek zorunda kaldığını söyledi - 1

Hollywood’un başarılı oyuncularından Anne Hathaway, 2000'li yıllarda bir filmin oyuncu seçmelerinde yaşadığı deneyimden bahsetti.

V Magazine'e konuşan oyuncu, "Bir oyuncudan uyum testi için diğer oyuncularla öpüşmesini istemek normal kabul ediliyordu. Bana kalırsa, iki oyuncunun uyumunu ölçmenin en kötü yolu" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway 10 erkekle öpüşmek zorunda kaldığını söyledi - 2

"İĞRENÇTİ"

Hathaway sözlerine "Bana 'Bugün 10 kişi gelecek ve sen de kadroya alındın. Hepsiyle öpüşeceğin için heyecanlı değil misin?' Ben de 'Bende bir sorun mu var?' diye düşündüm. Çünkü heyecanlanmadım. Kulağa iğrenç geldiğini düşündüm" ifadelerini kullandı.

Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway 10 erkekle öpüşmek zorunda kaldığını söyledi - 3

Les Miserables (Sefiller) filmiyle Oscar kazanan oyuncu, 10 erkek oyuncuyu öpmek zorunda kaldığını söyledi.

Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway 10 erkekle öpüşmek zorunda kaldığını söyledi - 4

"HEYECANLIYMIŞIM GİBİ DAVRANDIM"

Yıldız "Çok gençtim ve 'zor' olarak etiketlenerek her şeyi kaybetmenin ne kadar kolay olduğunun son derece farkındaydım, bu yüzden heyecanlıymışım gibi davrandım ve işime devam ettim. Bu bir güç oyunu değildi, kimse kötü biri olmaya ya da beni incitmeye çalışmıyordu. Çok farklı bir zamandı ve şimdi daha iyiyiz" dedi.

Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway 10 erkekle öpüşmek zorunda kaldığını söyledi - 5

SAHNEDE DÜŞÜK YAPTIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan oyuncu  2015 yılında bir tiyatro oyunu esnasında düşük yaptığını söylemişti.

Broadway’de oynadığı Grounded adlı oyunda hamile bir kadını canlandıran ve 6 hafta süren oyunda doğum sahnesi olan 41 yaşındaki oyuncu, "Sahnede her şey yolundaymış gibi davranırken bunu içimde tutmak çok fazlaydı" dedi.

Oyuncu "İlk başta çok zorlandım. Bir tiyatro oyununda hamile bir kadını canlandırıyordum ve her gece doğum yapıyordum" ifadelerini kualland

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