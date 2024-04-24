Ünlü yapımcı: Bruce Willis set çalışanlarına cebinden para verirdi
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden ve oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in 1998 yılında Armageddon filminin setinde, çalışanlara cebinden para verdiği ortaya çıktı.
Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.