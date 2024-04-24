Ünlü yapımcı: Bruce Willis set çalışanlarına cebinden para verirdi

Bruckheimer, "Bruce çok iyi bir adam. Set çalışanlarına karşı çok cömertti. Hediye çekilişleri olurdu ve şapkaya bir sürü para atardı" dedi.

Willis'i "verici bir insan" ve "iyi bir arkadaş" olarak nitelendiren yapımcı, oyuncunun çekilişlerdeki ödülü artırmak için cebinden para verdiğini de ekledi.