Ünlü yapımcı: Bruce Willis set çalışanlarına cebinden para verirdi

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden ve oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in 1998 yılında Armageddon filminin setinde, çalışanlara cebinden para verdiği ortaya çıktı.

Ünlü yapımcı: Bruce Willis set çalışanlarına cebinden para verirdi - 1

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü yapımcı: Bruce Willis set çalışanlarına cebinden para verirdi - 2

Usta oyuncu, 1998 yılında Armageddon filminde başrolü üstlenmişti.

Filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer, (Karayip Korsanları) oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Bruckheimer, People dergisine Bruce Willis'in 1998'de gişe rekorları kıran filmi “Armageddon”un setinde çok cömert davrandığını ve “hafta sonunda ektra parası" olduğundan emin olmak için set çalışanlarına para verdiğini söyledi.

Ünlü yapımcı: Bruce Willis set çalışanlarına cebinden para verirdi - 3

Bruckheimer, "Bruce çok iyi bir adam. Set çalışanlarına karşı çok cömertti. Hediye çekilişleri olurdu ve şapkaya bir sürü para atardı" dedi.

Willis'i "verici bir insan" ve "iyi bir arkadaş" olarak nitelendiren yapımcı, oyuncunun çekilişlerdeki ödülü artırmak için cebinden para verdiğini de ekledi.

Ünlü yapımcı: Bruce Willis set çalışanlarına cebinden para verirdi - 4

Willis, Michael Bay'in yönettiği filmde Billy Bob Thornton, Liv Tyler ve Ben Affleck'le birlikte başrolleri paylaşmıştı.

Armageddon filmi, NASA tarafından uzaya gitmek ve büyük bir asteroitin çekirdeğine nükleer bomba açarak Dünya'ya çarpmasını önlemek için görevlendirilen bir grubu konu alıyor.

Dünya çapında 553,7 milyon dolarlık bilet satışıyla film,1998 yılının en çok hasılat elde eden yapımı oldu.

Ünlü yapımcı: Bruce Willis set çalışanlarına cebinden para verirdi - 5

KIZI TALLULAH'A OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

Öte yandan, 30 yaşındaki Tallulah Willis sosyal medya hesabında babasıyla birlikte olduğu bir videosunu yayınladı ve ardından kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.

Instagram'dan açıklama yapan Willis "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" dedi.

Tallulah, Willis ve Demi Moore'un en küçük kızı. İkilinin Scout ve Rumer adında iki kızı daha bulunuyor.

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