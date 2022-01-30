48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi

Christian Bale, Thor: Love and Thunder'da kötü adam Gorr the God Butcher'ı canlandıracak. Hollywood yıldızının Marvel evrenine adım atması kadar konuşulan bir diğer konuysa rolü için yaşadığı değişim. Daha önce de Makinist filmi için 55 kiloya kadar düşüp ertesi yıl Batman Başlıyor için 86 kiloya kadar çıkan, bir sonraki yıl 61 kiloya düşen aktör Kara Şövalye için de 86'ya çıktı. Vice filmi için 20 kilo alan ve ardından oynadığı Ford V. Ferrari için 31 kilo veren Bali şimdi de yeni karakteri için saçlarını kazıttı. İşte 48. doğum gününde Christian Bale'in rolleri uğruna yıllar içindeki değişimi...

Haberler 30.01.2022 - 12:20

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 1

2000

Amerikan Sapığı (American Psycho) / Patrick Bateman

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 2

2002 /  83 kg

Ateş Krallığı (Reign of Fire) / Quinn Abercromby

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 3

2004 / 55 kg

Makinist (The Machinist) / Trevor Reznik

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 4

2005 / 86 kg
Batman Başlıyor / Bruce Wayne - Batman

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 5

2006  / 61 kg
Rescue Dawn / Dieter Dengler

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 6

2008 / 86 kg

Kara Şövalye (The Dark Knight) / Batman - Bruce Wayne

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 7

2010  / 66 kg
Dövüsçü (The Fighter) / Dicky Eklund

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 8

2012 / 86 kg
Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) / Batman - Bruce Wayne

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 9

2013 / 103 kg
Düzenbaz (American Hustle) Irving Rosenfeld

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 10

2014 / 84 kg
Exodus: Tanrılar ve Krallar (Exodus: Gods and Kings) / Moses

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 11

2017 

Christian Bale'in son hali /Backseat 

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 12

Christian Bale / Vice (2018)

48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 13


Daily Mail'in haberine göre Christian Bale, Thor: Love and Thunder'ın çekimlerine katılmak üzere Sydney'e geldi. Ama Sydney'de değil, ailesi ile birlikte kısa bir tatil yaptığı Palm Beach'te görüldü. Gorr The God Butcher'ı canlandıracak olan oyuncunun saçlarını kazıtması dikkatleri çekti.


48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi - 14

İşte Christian Bale'ın yıllar içindeki değişimi...

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