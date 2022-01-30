48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi

Haberler 30.01.2022 - 12:20
2000
Amerikan Sapığı (American Psycho) / Patrick Bateman
2002 / 83 kg
Ateş Krallığı (Reign of Fire) / Quinn Abercromby
2004 / 55 kg
Makinist (The Machinist) / Trevor Reznik
2005 / 86 kg
Batman Başlıyor / Bruce Wayne - Batman
2006 / 61 kg
Rescue Dawn / Dieter Dengler
2008 / 86 kg
Kara Şövalye (The Dark Knight) / Batman - Bruce Wayne
2010 / 66 kg
Dövüsçü (The Fighter) / Dicky Eklund
2012 / 86 kg
Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) / Batman - Bruce Wayne
2013 / 103 kg
Düzenbaz (American Hustle) Irving Rosenfeld
2014 / 84 kg
Exodus: Tanrılar ve Krallar (Exodus: Gods and Kings) / Moses
2017
Christian Bale'in son hali /Backseat
Christian Bale / Vice (2018)
Daily Mail'in haberine göre Christian Bale, Thor: Love and Thunder'ın çekimlerine katılmak üzere Sydney'e geldi. Ama Sydney'de değil, ailesi ile birlikte kısa bir tatil yaptığı Palm Beach'te görüldü. Gorr The God Butcher'ı canlandıracak olan oyuncunun saçlarını kazıtması dikkatleri çekti.
İşte Christian Bale'ın yıllar içindeki değişimi...