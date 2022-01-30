48. doğum gününde Christian Bale'ın rolleri için inanılmaz değişimi



Daily Mail'in haberine göre Christian Bale, Thor: Love and Thunder'ın çekimlerine katılmak üzere Sydney'e geldi. Ama Sydney'de değil, ailesi ile birlikte kısa bir tatil yaptığı Palm Beach'te görüldü. Gorr The God Butcher'ı canlandıracak olan oyuncunun saçlarını kazıtması dikkatleri çekti.





