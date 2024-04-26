Haftanın filmleri (26 Nisan 2024)

ARINMA

Michael Mohan'ın yönettiği ABD ve İtalya ortak yapımı "Arınma", İtalya'daki göz alıcı bir manastırdan davet alan ve burada çok sıcak karşılanan Amerikalı bir rahibenin, çok geçmeden bu kusursuz mekanın bazı karanlık ve korkutucu sırlar barındırdığını anlaması sonrasında yaşadıklarını anlatıyor.