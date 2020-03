65. yaşına özel unutulmaz Bruce Willis filmleri

Alaycı gülüşü, yürek yakan bakışları, neşeli konuşmalarıyla tanınan Emmy ve Altın Küre ödüllü Amerikan sinema oyuncusu ve müzisyen Bruce Willes 19 Mart 2019 itibariye 65. doğum gününü kutluyor. İşte 65. yaşına özel, 3 milyar dolardan fazla gişe rakamına ulaşan unutulmaz Bruce Willes filmleri

19.03.2020 - 07:07

Bruce Willis / Miami Vice (1984)



Bruce Willis / The Twilight Zone (1985)

Bruce Willis / Seagram's: At a Bar (1986)

Bruce Willis / The Return of Bruno (1987)

Bruce Willis / Blind Date (1987)

Bruce Willis / Sunset (1988)



Bruce Willis / Die Hard (1988)

Bruce Willis ve Cybill Shepherd / Moonlighting (1985)

Bruce Willis ve Emily Lloyd / In Country (1989)

Bruce Willis / Die Hard 2 (1990)

Bruce Willis / The Bonfire of the Vanities (1990)

Bruce Willis / Mortal Thoughts (1991)

Bruce Willis / Hudson Hawk (1991)

Nicole Kidman ve Bruce Willis / Billy Bathgate (1991)

Bruce Willis ve Damon Wayans / The Last Boy Scout (1991)

Bruce Willis / Death Becomes Her (1992)

Bruce Willis / Loaded Weapon 1 (1993)

Bruce Willis / Striking Distance (1993)

Bruce Willis ve Sy Sher / Pulp Fiction (1994)

Bruce Willis ve Jane March / Color of Night (1994)

Paul Newman ve Bruce Willis / Nobody's Fool (1994)

Samuel L. Jackson ve Bruce Willis / Die Hard: With a Vengeance (1995)

Quentin Tarantino, Bruce Willis, Jennifer Beals ve Paul Calderon - Four Rooms (1995)

Bruce Willis ve Madeleine Stowe / Twelve Monkeys (1995)

Bruce Willis / Last Man Standing (1996)

Bruce Willis, Chris Tucker ve Charlie Creed-Miles / The Fifth Element (1997)

Bruce Willis ve Paul Reiser / Mad About You (1992)

Bruce Willis / The Jackal (1997)

Bruce Willis ve Miko Hughes / Mercury Rising (1998)

Bruce Willis / Armageddon (1998)

Bruce Willis / The Siege (1998)

Bruce Willis ve Nick Nolte / Breakfast of Champions (1999)

Bruce Willis ve Haley Joel Osment / The Sixth Sense (1999)

Michelle Pfeiffer ve Bruce Willis / The Story of Us (1999)

Bruce Willis / The Whole Nine Yards (2000)

Jennifer Aniston ve Bruce Willis / Friends (1994)



Bruce Willis ve Spencer Breslin / The Kid (2000)

Bruce Willis / Unbreakable (2000)

Bruce Willis, Cate Blanchett ve Troy Garity / Bandits (2001)

Bruce Willis, Colin Farrell ve Marcel Iures / Hart's War (2002)

Bruce Willis / Grand Champion (2002)

Bruce Willis / Tears of the Sun (2003)

Bruce Willis ve Amanda Peet / The Whole Ten Yards (2004)

Bruce Willis / Hostage (2005)

Bruce Willis ve Michael Madsen / Sin City (2005)

Bruce Willis: Vic / That '70s Show (1998–2006)

Bruce Willis ve Josh Hartnett / Lucky Number Slevin (2006)

Bruce Willis ve Yasiin Bey / 16 Blocks (2006)

Bruce Willis / Grindhouse (2007)

Bruce Willis / Perfect Stranger (2007)

Bruce Willis / Live Free or Die Hard (2007)

Bruce Willis / Planet Terror (2007)

Bruce Willis / Assassination of a High School President (2008)

Bruce Willis / What Just Happened (2008)

Bruce Willis / Surrogates (2009)

Bruce Willis / Cop Out (2010)

Bruce Willis, John Malkovich ve Helen Mirren / RED (2010)

Bruce Willis / Setup (2011)

Bruce Willis / Catch .44 (2011)

Bruce Willis / Lay the Favorite (2012)



Bruce Willis / The Cold Light of Day (2012)

Bruce Willis / Moonrise Kingdom (2012)

Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ve Bruce Willis / The Expendables 2 (2012)

Bruce Willis / Looper (2012)

Bruce Willis / Fire with Fire (2012)c

Bruce Willis / A Good Day to Die Hard (2013)

Bruce Willis ve Adrianne Palicki / G.I. Joe: Retaliation (2013)

Bruce Willis, John Malkovich ve Mary-Louise Parker / RED 2 (2013)

Bruce Willis / The Prince (2014)

Bruce Willis, Johnathon Schaech ve Victoria Blackmon in Vice (2015)

Bill Murray ve Bruce Willis / Rock the Kasbah (2015)

Bruce Willis / Extraction (2015)

Bruce Willis / Precious Cargo (2016)

Bruce Willis ve Christopher Meloni / Marauders (2016)

Bruce Willis ve Emily Robinson / Once Upon a Time in Venice (2017)

Bruce Willis ve Hayden Christensen / First Kill (2017)

Bruce Willis, Boyd Kestner, Sophia Bush ve Kyle Stefanski / Acts of Violence (2018)

Elisabeth Shue, Bruce Willis ve Camila Morrone / Death Wish (2018)

Bruce Willis ve Frank Grillo / Reprisal (2018)

Bruce Willis ve William Wai-Ting Chan / Da hong zha (2018)

Samuel L. Jackson, Bruce Willis ve James McAvoy / Glass (2019)

Bruce Willis /Motherless Brooklyn (2019)

Bruce Willis, Michael Chiklis ve Meadow Williams / 10 Minutes Gone (2019)

Bruce Willis / Trauma Center (2019)