KONSERLERİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDI

"This Is Me... Now the Tour" adını taşıyan turne için Amerika'da 34 konser tarihi açıklandı. Şarkıcının merakla beklenen turnesi 26 Haziran'da başlayacak. Lopez son olarak 2019 yılında It's My Party adlı turneyle sevenleriyle buluşmuş ve 37 konser vermişti.

Ancak geçtiğimiz ay 54 yaşındaki şarkıcının bazı konserlerinin iptal edilmesi hayranların dikkatini çekti. Lopez konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da bilet satışlarının beklentinin altında kalması nedeniyle 7 konserin iptal edildiği iddia edildi.