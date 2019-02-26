1 8. SOLO CON TU PAREJA (1991) Kadın avcısı bir adama kıskanç sevgilisi tarafından yanlış bir şekilde AIDS teşhisi konur. Adam, intihara eğilimli bir kadına aşık olur.

2 7. A LITTLE PRINCESS (1995) Babası kaybolan ve öldüğü varsayılan küçük kız yatılı okula verilir.

3 6. ANANI DA! (Y TU MAMA TAMBIEN-2001) Film, Meksikalı 17 yaşlarında iki arkadaş; Julio ve Tenoch'ın öyküsünü beyazperdeye yansıtıyor. Bu iki kafadar, hayali bir kumsala doğru bir yolculuk planlarlar. Julio ve Tenoch'un olgun bir arkadaşları daha onlara eşlik edecektir; kendilerinden yaşca büyük olan Luisa... Yapım, gençlerin çıktıkları yolculuktaki deneyimlerine odaklanan ve yaşadıkları dünya ile birlikte kendilerini ve birbirlerini keşfetmelerini anlatan, fonuna günümüz Meksika’sını alan son derece önemli bir film olarak kabul ediliyor.

4 5. ROMA (2018) Oscar 2019'da Yabancı Dilde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetimi ödüllerini kazanan Roma filminin baş karakteri Cleo, Meksiko’nun orta sınıf ailelerinin yaşadığı bir Roma mahallesinde bulunan bir evde hizmetçi olarak çalışan genç bir kadındır. Bir yandan ev işleri ile uğraşan Cleo, bir yandan da evdeki dört çocukla ilgilenir. O tüm zamanını hizmetlisi olduğu evde geçirse de kendisine ait bambaşka bir dünyası vardır. Genç kadın, gönlünü Fermin adındaki bir adama kaptırmıştır. Fakat bu ilişki pek de Cleo’nun düşlediği gibi sonuçlanmaz. Bu sırada evin dört çocuk annesi olan hanımı Sofia, kocasının yokluğu ile başa çıkmaya çalışır. Birbirinden farklı hayatlara sahip olsalar da benzer travmalar yaşayan Cleo ve Sofia, siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü bir ortamda birbirlerinin en büyük destekçisi olur.

5 4. YERÇEKİMİ (GRAVITY-2013) Sandra Bullock ve George Clooney'nin başrolleri paylaştığı bilimkurgu filminde, Dr. Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna çıkar. Her şey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Yeryüzü ile iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuz karanlıkla başbaşadırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır, üstelik var olan sınırlı oksijenleri de gitgide tükenmektedir. İkili eve, dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir?

6 3. HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI (2004) Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Vernon Amca’nın kız kardeşi Marge’a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort’un yardımcısı Sirius Black’in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord’un intikamını almak için Harry’i öldürmek istemektedir. Hapishanedeki büyük suçlulardan sorumlu, Ruh Emiciler etrafa huzursuzluk saçmaktadırlar. Öte yandan Lupin’in de sakladığı bir sır var gibi görünmektedir.

7 2. BÜYÜK UMUTLAR (GREAT EXPECTATIONS-1998) Charles Dickens'ın aynı isimli ünlü romanından uyarlanan filmin başrollerinde Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow ve Robert De Niro yer alıyor. üçük ve sevimli bir sahil kasabasında kızkardeşiyle birlikte yaşayan sekiz yaşındaki Finnegan Bell, hayattaki tek mutluluğu resim yapmak olan, geri kalan zamanlarda ise kasabanın varlıklı ailelerinden birinin yeğeni olan Estella ile vakit geçirmekten mutluluk duyan öksüz bir çocuktur. Bir gün hapishaneden kaçan kelepçeli bir mahkuma yardım eden Finnegan, adamın zincirlerinden kurtulmasını sağlar ve bu olay küçük çocuğun evriminde büyük bir rol oynar. Aradan 10 yıl geçer... Eski aşkı Estella'ya tekrar kavuşmak isteyen Finnegan, genç kadını New York'ta ziyaret edecek ancak işler beklendiği gibi gitmeyecektir.