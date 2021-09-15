Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri

Ressam bir anne ve yazar bir babanın oğlu olarak 15 Eylül 1977'de İngiltere'de doğan Tom Hardy (Edward Thomas Hardy) gençlik yıllarında tiyatroya başladı. Richmond Dram Okulu'nda ve Tower House School'da okudu. 21 yaşına geldiğinde Find Me A Supermodel adlı yarışmayı kazandı. Tiyatroyla ilgilendiği sıralarda Band of Brothers (Kardeşler Takımı) filminden gelen teklifi değerlendirdi ve sinamaya geçiş yaptı. 2010'da Inception (Başlangıç) ile kariyerinde zirve yapan Hardy BAFTA’nın yükselen yıldız ödülünün sahibi oldu. The Dark Knight Rises ile adından söz ettiren Hardy, 44. yaşını Hollywood'un zirvedeki isimlerinden biri olarak kutluyor. İşte İngiliz oyuncunun geçmişten bugüne imza attığı projeler...

Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 1
Tom Hardy / Band of Brothers (2001)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 2
Tom Hardy / Star Trek: Nemesis (2002)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 3
Tom Hardy / Star Trek: Nemesis (2002)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 4
Tom Hardy /Layer Cake (2004)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 5
Tom Hardy / The Virgin Queen (2005)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 6
Tom Hardy / The Virgin Queen (2005)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 7
Tom Hardy VE Sophie Okonedo/ Scenes of a Sexual Nature (2006)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 8
Tom Hardy / Cape Wrath (2007)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 9
Tom Hardy / Stuart: A Life Backwards (2007)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 10
Tom Hardy / Bronson (2008)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 11
Tom Hardy ve Charlotte Riley / Wuthering Heights (2009)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 12
Tom Hardy / The Take (2009)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 13
Tom Hardy / Inception (2010)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 14
Tom Hardy / Tinker Tailor Soldier Spy (2011)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 15
Tom Hardy / Warrior (2011)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 16
Tom Hardy / Lawless (2012)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 17
Tom Hardy ve Chris Pine / This Means War (2012)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 18
Christian Bale ve Tom Hardy / The Dark Knight Rises (2012)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 19
Tom Hardy / Locke (2013)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 20
Tom Hardy / Peaky Blinders (2013)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 21
Tom Hardy / The Drop (2014)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 22
Tom Hardy / The Drop (2014)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 23
Tom Hardy / Mad Max: Fury Road (2015)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 24
Tom Hardy / Taboo (2017)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 25
Tom Hardy / Venom (2018)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri - 26
Tom Hardy / Capone (2020)

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