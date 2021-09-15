Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Tom Hardy'nin tüm filmleri
Ressam bir anne ve yazar bir babanın oğlu olarak 15 Eylül 1977'de İngiltere'de doğan Tom Hardy
(Edward Thomas Hardy) gençlik yıllarında tiyatroya başladı. Richmond Dram Okulu'nda ve Tower House School'da okudu. 21 yaşına geldiğinde Find Me A Supermodel adlı yarışmayı kazandı. Tiyatroyla ilgilendiği sıralarda Band of Brothers (Kardeşler Takımı) filminden gelen teklifi değerlendirdi ve sinamaya geçiş yaptı. 2010'da Inception (Başlangıç) ile kariyerinde zirve yapan
Hardy BAFTA’nın yükselen yıldız ödülünün sahibi oldu. The Dark Knight Rises ile adından söz ettiren Hardy, 44. yaşını Hollywood'un zirvedeki isimlerinden biri olarak kutluyor. İşte İngiliz oyuncunun geçmişten bugüne imza attığı projeler...
Tom Hardy / Band of Brothers (2001)
Tom Hardy / Star Trek: Nemesis (2002)
Tom Hardy / Star Trek: Nemesis (2002)
Tom Hardy /Layer Cake (2004)
Tom Hardy / The Virgin Queen (2005)
Tom Hardy / The Virgin Queen (2005)
Tom Hardy VE Sophie Okonedo/ Scenes of a Sexual Nature (2006)
Tom Hardy / Cape Wrath (2007)
Tom Hardy / Stuart: A Life Backwards (2007)
Tom Hardy / Bronson (2008)
Tom Hardy ve Charlotte Riley / Wuthering Heights (2009)
Tom Hardy / The Take (2009)
Tom Hardy / Inception (2010)
Tom Hardy / Tinker Tailor Soldier Spy (2011)
Tom Hardy / Warrior (2011)
Tom Hardy / Lawless (2012)
Tom Hardy ve Chris Pine / This Means War (2012)
Christian Bale ve Tom Hardy / The Dark Knight Rises (2012)
Tom Hardy / Peaky Blinders (2013)
Tom Hardy / The Drop (2014)
Tom Hardy / The Drop (2014)
Tom Hardy / Mad Max: Fury Road (2015)
Tom Hardy / Capone (2020)