Türk sinemasının Mahmut Hocası Münir Özkul'un unutulmaz filmleri (Yeşilçam ustası anılıyor)

Mahmut Hoca ve Yaşar Usta tiplemeleriyle Türk izleyicisinin kalbinde yer edinen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul, vefatının vefatının ikinci yılında yad ediliyor. İşte canlandırdığı karakterlerle milyonların sevgisini kazanan hatta isminden çok oynadığı karakterlerle anılan Özkul'un unutulmaz filmlerinden bazıları...

Beyoğlu Güzeli (1971)
Hayat Sevince Güzel (1971)

Sev Kardeşim (1972)
Oh Olsun (1973)


Salak Milyoner (1974)
Mavi Boncuk (1974)


Hababam Sınıfı (1975)
8. Bizim Aile (1975)
Hababam Sınıf Sınıfta Kaldı (1975)
Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)
Gülen Gözler (1977)
Neşeli Günler (1978)
Hababam Sınıfı Tatilde (1978)
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978)
Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979)
Banker Bilo (1980)
Görgüsüzler (1982)

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