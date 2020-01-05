Türk sinemasının Mahmut Hocası Münir Özkul'un unutulmaz filmleri (Yeşilçam ustası anılıyor)
Mahmut Hoca ve Yaşar Usta tiplemeleriyle Türk izleyicisinin kalbinde yer edinen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul, vefatının vefatının ikinci yılında yad ediliyor. İşte canlandırdığı karakterlerle milyonların sevgisini kazanan hatta isminden çok oynadığı karakterlerle anılan Özkul'un unutulmaz filmlerinden bazıları...
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