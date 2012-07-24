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Unutulmaz filmlerin kamera arkası görüntüleri

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Sinema tarihinin en çok izlenen filmleri arasında yer alan ve ünlü oyuncularla yönetmenleri bir araya getiren filmlerden kamera arkası görüntüleri de merak uyandırıyor. İşte Harry Potter'da Star Wars'a Titanic'ten Matrix'e o kareler...

  • 1

    Harry Potter ve Melez Prens

    Harry Potter ve Melez Prens
  • 2

    Harry Potter ve Melez Prens

    Harry Potter ve Melez Prens
  • 3

    Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

    Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı
  • 4

    Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

    Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı
  • 5

    Galaksinin Koruyucuları

    Galaksinin Koruyucuları
  • 6

    Galaksinin Koruyucuları

    Galaksinin Koruyucuları
  • 7

    Atomic Blonde

    Atomic Blonde
  • 8

    Atomic Blonde

    Atomic Blonde
  • 9

    Maymunlar Cehennemi: Savaş

    Maymunlar Cehennemi: Savaş
  • 10

    Maymunlar Cehennemi: Savaş

    Maymunlar Cehennemi: Savaş
  • 11

    Alice In Wonderland

    Alice In Wonderland
  • 12

    Alice In Wonderland

    Alice In Wonderland
  • 13

    The Jungle Book

    The Jungle Book
  • 14

    The Jungle Book

    The Jungle Book
  • 15

    Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2

    Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2
  • 16

    Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2

    Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2
  • 17

    Avatar

    Avatar
  • 18

    Pi'nin Yaşamı

    Pi'nin Yaşamı
  • 19

    Pi'nin Yaşamı

    Pi'nin Yaşamı
  • 20

    Star Wars: The Empire Strikes Back

    Star Wars: The Empire Strikes Back
    Sinema tarihinin en çok izlenen filmleri arasında yer alan ve ünlü oyuncularla yönetmenleri bir araya getiren filmlerden kamera arkası görüntüleri.
  • 21

    Matrix

    Matrix
  • 22

    Inception

    Inception
  • 23

    Godzilla

    Godzilla
  • 24

    Exorcist

    Exorcist
  • 25

    Hulk

    Hulk
  • 26

    Ghostbusters

    Ghostbusters
  • 27

    Total Recall

    Total Recall
  • 28

    Edward Scissorhands

    Edward Scissorhands
  • 29

    The Blues Brothers

    The Blues Brothers
  • 30

    Star Wars

    Star Wars
  • 31

    The Shining

    The Shining
  • 32

    E.T.

    E.T.
  • 33

    Misery

    Misery
  • 34

    Kermit the Frog

    Kermit the Frog
  • 35

    Muppets Christmas Carol

    Muppets Christmas Carol
  • 36

    Star Wars: Return Of The Jedi

    Star Wars: Return Of The Jedi
  • 37

    Willy Wonka and the Chocolate Factory

    Willy Wonka and the Chocolate Factory
  • 38

    The Shining

    The Shining
  • 39

    The Trouble With Harry

    The Trouble With Harry
  • 40

    Alien

    Alien
  • 41

    Vertigo

    Vertigo
  • 42

    Conan The Barbarian

    Conan The Barbarian
  • 43

    Terminator 2

    Terminator 2
  • 44

    Indiana Jones: Raiders of The Lost Ark

    Indiana Jones: Raiders of The Lost Ark
  • 45

    The Goonies

    The Goonies
  • 46

    Phantasm

    Phantasm
  • 47

    Raging Bull

    Raging Bull
  • 48

    Star Wars: Return Of The Jedi

    Star Wars: Return Of The Jedi
  • 49

    E.T.

    E.T.
  • 50

    Titanic

    Titanic
  • 51

    Jaws

    Jaws
  • 52

    Açlık Oyunları

    Açlık Oyunları
  • 53

    Batman

    Batman
  • 54

    Batman

    Batman
  • 55

    Yüzüklerin Efendisi

    Yüzüklerin Efendisi
  • 56

    Hannibal

    Hannibal
  • 57

    Harry Potter

    Harry Potter
  • 58

    Harry Potter

    Harry Potter
  • 59

    Harry Potter

    Harry Potter
  • 60

    Iron Man 3

    Iron Man 3
  • 61

    Jaws

    Jaws
  • 62

    Jaws

    Jaws
  • 63

    Batman - Dark Knight

    Batman - Dark Knight
  • 64

    Star Wars

    Star Wars
  • 65

    Titanic

    Titanic
  • 66

    Titanic

    Titanic
  • 67

    Titanic

    Titanic
  • 68

    Star Wars

    Star Wars
  • 69

    The Walking Dead

    The Walking Dead
  • 70

    Game of Thrones

    Game of Thrones
  • 71

    Heroes

    Heroes
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