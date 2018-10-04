Venom ile gündemde olan Tom Hardy'nin değişimi

Band of Brothers (Kardeşler Takımı) ile başlayan kariyerinde Inception (Başlangıç) ile zirve yapan İngiliz oyuncu Tom Hardy, 5 Ekim Cuma günü vizyona girecek Venom ile dünya gündeminde. İşte haftanın hatta ayın en merak edilen filmi öncesi dünden bugüne Tom Hardy'nin değişimi ve filmleri...
1
Tom Hardy / Band of Brothers (2001)
2
Tom Hardy / Star Trek: Nemesis (2002)
3
Tom Hardy / Star Trek: Nemesis (2002)
4
Tom Hardy /Layer Cake (2004)
5
Tom Hardy / The Virgin Queen (2005)
6
Tom Hardy / The Virgin Queen (2005)
7
Tom Hardy VE Sophie Okonedo/ Scenes of a Sexual Nature (2006)
8
Tom Hardy / Cape Wrath (2007)
9
Tom Hardy / Stuart: A Life Backwards (2007)
10
Tom Hardy / Bronson (2008)
11
Tom Hardy ve Charlotte Riley / Wuthering Heights (2009)
12
Tom Hardy / The Take (2009)
13
Tom Hardy / Inception (2010)
14
Tom Hardy / Tinker Tailor Soldier Spy (2011)
15
Tom Hardy / Warrior (2011)
16
Tom Hardy / Lawless (2012)
17
Tom Hardy ve Chris Pine / This Means War (2012)
18
Christian Bale ve Tom Hardy / The Dark Knight Rises (2012)