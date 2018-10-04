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Venom ile gündemde olan Tom Hardy'nin değişimi

Band of Brothers (Kardeşler Takımı) ile başlayan kariyerinde Inception (Başlangıç) ile zirve yapan İngiliz oyuncu Tom Hardy, 5 Ekim Cuma günü vizyona girecek Venom ile dünya gündeminde. İşte haftanın hatta ayın en merak edilen filmi öncesi dünden bugüne Tom Hardy'nin değişimi ve filmleri...

  • 1

    Tom Hardy / Band of Brothers (2001)
  • 2

    Tom Hardy / Star Trek: Nemesis (2002)
  • 3

    Tom Hardy / Star Trek: Nemesis (2002)
  • 4

    Tom Hardy /Layer Cake (2004)
  • 5

    Tom Hardy / The Virgin Queen (2005)
  • 6

    Tom Hardy / The Virgin Queen (2005)
  • 7

    Tom Hardy VE Sophie Okonedo/ Scenes of a Sexual Nature (2006)
  • 8

    Tom Hardy / Cape Wrath (2007)
  • 9

    Tom Hardy / Stuart: A Life Backwards (2007)
  • 10

    Tom Hardy / Bronson (2008)
  • 11

    Tom Hardy ve Charlotte Riley / Wuthering Heights (2009)
  • 12

    Tom Hardy / The Take (2009)
  • 13

    Tom Hardy / Inception (2010)
  • 14

    Tom Hardy / Tinker Tailor Soldier Spy (2011)
  • 15

    Tom Hardy / Warrior (2011)
  • 16

    Tom Hardy / Lawless (2012)
  • 17

    Tom Hardy ve Chris Pine / This Means War (2012)
  • 18

    Christian Bale ve Tom Hardy / The Dark Knight Rises (2012)
  • 19

    Tom Hardy / Locke (2013)
  • 20

    Tom Hardy / Peaky Blinders (2013)
  • 21

    Tom Hardy / The Drop (2014)
  • 22

    Tom Hardy / The Drop (2014)
  • 23

    Tom Hardy / Mad Max: Fury Road (2015)
  • 24

    Tom Hardy / Taboo (2017)
  • 25

    Tom Hardy / Venom (2018)
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