Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı)

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Yıldız Kenter'i 17 Kasım 2019'da kaybettik. Türkiye'de tiyatronun gelişmesinde en büyük katkıyı sunmuş, yetiştirdiği öğrencilerle bir ekol yaratmış, hocaların hocası Yıldız Kenter, kariyeri boyunca 100'den fazla tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı.

Haberler 17.11.2021 - 11:54

Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 1

Sanatçı , 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Asıl adı Ayşe Yıldız olan Kenter, İngiliz kökenli Olga Cynthia (Nadide) ile Ahmet Naci Bey'in çocuğuydu. 

Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 2

Ablası Güner, ağabeyleri Nedim ve Mahmut ile küçük kardeşi Müşfik'ten oluşan 7 kişilik bir ailede büyüyen Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarını bitirdikten sonra, Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı.

Kenter, ABD ve İngiltere'de oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine de çalışmalar yaptı. 

Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 3

Usta sanatçı, 1956-1959'da çalıştığı Devlet Tiyatrosundan ayrıldıktan sonra bir yıl Muhsin Ertuğrul ile çalıştı, daha sonra kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kurdu.

Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 4

Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde bölüm başkanlığı da yapan usta sanatçı, üç kez Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.

Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 5

Sanatçı ayrıca, Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 6

Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tenessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi uluslararası yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü'nün oyunlarını da sahneye koyan Kenter, 1981’de "Devlet Sanatçısı" unvanı aldı.

Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 7

Yıldız Kenter, kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası birçok festivalde "En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanırken, 1995'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tiyatro sanatına katkılarından ötürü Onur Ödülü'ne layık görüldü. Sanatçı ayrıca, 1998'de Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Ödülü, 1999 ve 2000'de Afife En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 8

Kariyeri boyunca 100'den fazla tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan usta sanatçı, yaşamı boyunca sahnelediği roller ve sahneye koyduğu eserlerdeki başarısıyla dikkati çekti.

Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 9

İşte fotoğraflarla Yıldız Kenter...

Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 10
Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 11
Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 12
Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 13
Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 14
Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 15
Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 16
Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor (Yıldız Kenter'in hayatı) - 17

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER