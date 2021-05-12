Filmlerden ilham alan evler (İlginç konaklama deneyimleri)

ntv.com.tr 12.05.2021 - 11:30
En sevilen dizi ve filmlerden esinlenen yaratıcı temalarla dekore edilmiş bu evlerde kendinizi favori karakterlerinizden biri gibi hissedebilirsiniz. Brandlifemag.com derlemesiyle popüler kültürün ilham verdiği 5 ev...
Misafirlerini gerçek dünyadan çok çok uzak bir galaksiye ışınlayan bu özel ev, duvarları ince detaylı resimlerle donatılmış dokuz odaya sahip ve odaların her biri Star Wars evrenindeki farklı bir gezegeni temsil ediyor. Hatta yatakları bile, temaya uygun olması için 3 boyutlu bir şekilde, tamamen elle tasarlanıp üretilmiş. Konuklarına filmlerdeki favori sahnelerini bizzat yaşatan bu evin en önemli avantajı ise Disney’s Hollywood Studios’un Star Wars temalı parkı olan Star Wars: Galaxy’s Edge’den yalnızca 15 dakika uzaklıkta olması.
Bu 330 metrekarelik devasa ev sadece dekorasyon ilhamını Breaking Bad dizisinden almakla kalmamış, bizzat dizinin bir bölümünün çekimlerinde kullanılmış! Dizinin hayranları bu evi beşinci sezondaki Hazard Pay adlı bölümden hatırlayacak. Eve misafir olan kişiler hem kendilerini dizinin içinde hissedebilir hem de geniş salondaki deri koltuklarda keyif yapabilir, bahçesinde barbekü partisi verebilir ya da açık havadaki oturma alanında, ateş başında zaman geçirebilir.
Kaliforniya’da bulunan Topanga Kanyonu’nda yer alan bu özel ev içinizdeki Jack Sparrow’u ortaya çıkaracak bir dekorasyona sahip. Mistik adaların gizli hazine sandıklarından kızılderili çadırına, tropik bitkilerin altındaki hamaktan etrafı taş heykellerle süslü jakuziye kadar her detay incelikle düşünülmüş.
Bu ev kendini bir süreliğine de olsa Yedi Krallık’ın hükümdarı gibi hissetmek isteyenler için özel olarak tasarlanmış. Duvarlarında asılı şövalye zırhları, meşale biçimli aydınlatmalar, ejderha şeklindeki kapı kolları ve şöminesindeki ejderha yumurtalarıyla dizinin hayranlarını çok mutlu edecek detaylarla dolu. Kral ve kraliçeler de iyi bir kahveye ihtiyaç duyduğu için mutfakta bir de dokunmatik ekranlı kahve makinesi bulunuyor.
Bu ev 80’li yıllara zaman yolculuğu yapıp çocukluğuna dönmek isteyenler için harika bir yer. 80’lerin klasik filmleri Geleceğe Dönüş ve Kahvaltı Kulübü gibi filmlerden esinlenen bu ev o dönemin parlak tonlarını yansıtan dekorasyona sahip. Bunun yanı sıra konaklama sırasında konuklar, o dönemin atari oyunlarını oynayabilir ve çocukluklarının favori mısır gevreklerinden oluşan bir büfede karınlarını doyurabilir.