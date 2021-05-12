Filmlerden ilham alan evler (İlginç konaklama deneyimleri)

STAR WARS VİLLA - FLORİDA / ABD

Misafirlerini gerçek dünyadan çok çok uzak bir galaksiye ışınlayan bu özel ev, duvarları ince detaylı resimlerle donatılmış dokuz odaya sahip ve odaların her biri Star Wars evrenindeki farklı bir gezegeni temsil ediyor. Hatta yatakları bile, temaya uygun olması için 3 boyutlu bir şekilde, tamamen elle tasarlanıp üretilmiş. Konuklarına filmlerdeki favori sahnelerini bizzat yaşatan bu evin en önemli avantajı ise Disney’s Hollywood Studios’un Star Wars temalı parkı olan Star Wars: Galaxy’s Edge’den yalnızca 15 dakika uzaklıkta olması.