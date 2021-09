Seyahat temalı en güzel filmler

A Map for Saturday, birçok kişinin yerinde olmak istediği bir çalışanın New York'da yaşayan, HBO kanalında havalı bir işe sahip olan Brooke Silva Braga'nın her şeyi geride bırakıp sırt çantasıyla dünyayı gezmeye başlamasını anlatan bir seri.

INTO THE WILD / YABANA DOĞRU (2007) Into the Wild, bir metropolden vahşi hayata, kirlilikten saflığa ve temizliğe dönüş hikayesidir. Önemli bir üniversiteden dereceyle mezun olan Christopher aynı zaman başarılı bir atlettir de. Mezuniyet sonrası verilen bir davette ailesine istediği hayatın bu olmadığını, bir şeylerin eksik ve yanlış olduğunu söyler. Genç adam tüm mal varlığını hayır kurumuna bağışlayıp sahip olduğu her şeyi evinde bırakarak bambaşka bir hayata doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Alaska’nın ıssız ormanlarında sona eren bu yolculuk esnasında ve sonrasında Christopher, hayatını kökünden değiştirecek bazı kişilerle tanışarak, hayatın anlamını ve ölümün kaçınılmazlığını en sert haliyle deneyimleyecektir.