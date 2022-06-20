Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya

75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Milliler, en çok madalya alan ikinci, puan sıralamasında ise üçüncü takım oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 20.06.2022 - 03:31 | Son Güncelleme : 20.06.2022 - 03:34

Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 1

Romanya'da düzenlenen 75. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, 22 madalya kazandı.

Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 2

Craiova kentinde gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonada 22 madalya elde eden Türkiye, 20 ülke arasında toplam madalya sayısında ikinci, madalya sıralamasında ise üçüncü oldu.

Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 3

İlk gün kazanılan 13 madalyanın ardından ikinci günde ay-yıldızlı ekip, 4 şampiyonluk elde etti.

Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 4

110 metre engellide Mikdat Sevler 13.80'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaşırken, 1500 metrede Şilan Ayyıldız 4.17.27'yle birinci oldu.

Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 5

3000 metre engellide Hilal Yego 8.43.24 ve 3000 metrede Ramazan Barbaros 8.12.60'lık derecesiyle ikinci günde altın madalya kazanan isimler arasında yer aldı.

Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 6

İlk gün şampiyonluk kazanan Emine Hatun Tuna-Mechaal ve Kayhan Özer ile birlikte Türkiye, 2022 Balkan Şampiyonası'nda toplam 6 birincilik elde etmiş oldu.

Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 7

İkinci gün müsabakalarında 4×400 metrede Oğuzhan Kaya, Oğuz Akgül, Salih Teksöz ve Kubilay Ençü'den oluşan bayrak takımı 3.08.48, 5000 metrede Yayla Günen 15.55.24'le gümüş, 800 metrede Salih Teksöz 1.48.51, 3000 metrede Ömer Amaçtan 8.14.40'la ve gülle atmada da Aysel Yılmaz 15,76 metreyle bronz madalya kazandı.

Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 8

Şampiyonada Yunanistan 8 altın, 7 gümüş, 6 bronz, Romanya 8 altın, 5 gümüş, 6 bronz, Türkiye ise 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz ile ilk üç sırayı alırken, Sırbistan dördüncü, Ukrayna beşinci oldu.

Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 9
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 10
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 11
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 12
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 13
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 14
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 15
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 16
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 17
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 18
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 19
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 20
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 21
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 22
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 23
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 24
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 25
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 26
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - 27

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