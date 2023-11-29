Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın akşam sahasında Belçika ekiplerinden Club Brugge ile mücadele edecek. Geride kalan 4 haftada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, gruptan çıkma şansını yitirmişti. Peki, Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş taraftarı önünde Club Brugge ile karşılaşacak. Bu sezon Avrupa maçlarında istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, D Grubu'nda 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?