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Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın akşam sahasında Belçika ekiplerinden Club Brugge ile mücadele edecek. Geride kalan 4 haftada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, gruptan çıkma şansını yitirmişti. Peki, Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş taraftarı önünde Club Brugge ile karşılaşacak. Bu sezon Avrupa maçlarında istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, D Grubu'nda 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) - 2

BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) - 3

BEŞİKTAŞ GRUPTAN ÇIKMA ŞANSINI YİTİRDİ

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) - 4

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge karşılaşması öncesi sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor.

Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor.

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