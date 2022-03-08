Bu spor tesisindeki tüm yöneticiler kadın

"ERKEKLER GÜCÜYLE, KADINLAR ZEKASIYLA BİNER"

Binicilik okulunda görev yapan antrenör Ayçe Türkmen, 1999'dan beri bu sporla uğraştığını ifade etti.

Camiada çok fazla kadın antrenör bulunmadığını aktaran Türkmen, "Bu sektörde kadının çalışması zordur. Binicilikte kadınların daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Binicilik camiasında, 'Erkekler gücüyle, kadınlar zekasıyla biner' diye bir söz vardır. Erkeklerin yapabildiği her şeyi kadınlarımız da yapabilir" diye konuştu.

Türkmen, son yıllarda kadınların biniciliğe yöneldiğine dikkati çekerek, "Kadınları mutlaka binicilik sporunu denemeye davet ediyorum. Kadınlar binicilikte kendilerini daha öz güvenli hissedecekler. Buradaki ekip arkadaşımızın kadın olması işimizi kolaylaştırıyor. Beraber çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.