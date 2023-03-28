EURO 2024 Elemeleri | A Milli Futbol Takımı 2'de 2 için Hırvatistan karşısında (İlk 11'ler belli oldu)

Kuntz, bazı futbolcuların ramazanda oruç tuttukları dolayısıyla kadroya alınmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, oyuncuların performanslarına göre kadroyu belirlediğini söyledi.



"Hırvatistan’a karşı savunma anlayışında bir değişikliğe gidecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Kuntz, “İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlar. İkili mücadeledeki gerekli olan güç, kuvvet, uyanıklık, istek... Siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistemi oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor." dedi.



"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ"



Hırvatistan karşılaşmasının Ermenistan maçına göre farklı geçeceğini belirten Alman teknik adam, “Genel bakıldığında 2 maç farklı olacak. Ermenistan konusu hassas konuydu. Oynadığımız rakip değişiklikler yapmıştı. Ama aynı zamanda sahada maç başladığında istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Maç içinde yarı devrede taktik değişikliğe gittik olumlu dönüş aldık. Şu an farklı ortamda yani evde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlardan birisi. Bireysel performansı yüksek olan, oyunu domine etmeyi seven bir takım. Hırvatistan karşısında favori biz değiliz. Tüm bunlara bakıldığında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz." diye konuştu.