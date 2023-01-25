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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Jayden Oosterwolde ısrarı sonuç verdi: Yabancı kuralına da takılmayacak

Ara transfer döneminde kadrosuna sol bek katmak isteyen Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'de sona yaklaştı. Jorge Jesus'un ısrarla istediği ve sarı-lacivertlilerin iki kez talep yaptığı Oosterwolde için son teklif kabul edildi. Bu transferde yabancı kuralına da takılmayacak olan Fenerbahçe'nin 6 milyon euro'yu aşan bir ücret ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Jayden Oosterwolde ısrarı sonuç verdi: Yabancı kuralına da takılmayacak - 1

Ara transfer döneminde kadrosuna sol bek katmak isteyen Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'de sona geldi.


Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Jayden Oosterwolde ısrarı sonuç verdi: Yabancı kuralına da takılmayacak - 2

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Parma'nın 21 yaşındaki sol beki Oosterwolde'yi bitirdi.


Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Jayden Oosterwolde ısrarı sonuç verdi: Yabancı kuralına da takılmayacak - 3

6 milyon euro'yu aşan teklifi reddedilen sarı-lacivertliler ikinci teklifte bu transferi tamamlamak için 8 milyon euro'yu gözden çıkardı.


Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Jayden Oosterwolde ısrarı sonuç verdi: Yabancı kuralına da takılmayacak - 4

Fenerbahçe yabancı kuralına ek olarak 21 yaş altı milli oyuncu kuralı nedeniyle de Oosterwolde'yi kadroya dahil etmek istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Jayden Oosterwolde ısrarı sonuç verdi: Yabancı kuralına da takılmayacak - 5

Kulüplerin 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmeleri ve bu futbolcuları A takım listesine yazabilmeleri kararının alındığı belirtildi


Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Jayden Oosterwolde ısrarı sonuç verdi: Yabancı kuralına da takılmayacak - 6

Bu sezon Serie B'de 18 maça çıkan Oosterwolde, çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştı.

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