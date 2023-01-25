Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Jayden Oosterwolde ısrarı sonuç verdi: Yabancı kuralına da takılmayacak

Kulüplerin 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmeleri ve bu futbolcuları A takım listesine yazabilmeleri kararının alındığı belirtildi





