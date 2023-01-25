Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Jayden Oosterwolde ısrarı sonuç verdi: Yabancı kuralına da takılmayacak

Ara transfer döneminde kadrosuna sol bek katmak isteyen Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'de sona geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Parma'nın 21 yaşındaki sol beki Oosterwolde'yi bitirdi.
6 milyon euro'yu aşan teklifi reddedilen sarı-lacivertliler ikinci teklifte bu transferi tamamlamak için 8 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Fenerbahçe yabancı kuralına ek olarak 21 yaş altı milli oyuncu kuralı nedeniyle de Oosterwolde'yi kadroya dahil etmek istiyor.
Kulüplerin 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmeleri ve bu futbolcuları A takım listesine yazabilmeleri kararının alındığı belirtildi
Bu sezon Serie B'de 18 maça çıkan Oosterwolde, çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştı.