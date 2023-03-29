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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eşi Letícia Vernes ve 2 çocuğuyla birlikte Kapadokya bölgesini gezdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 1

Zenit ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Jesus'un verdiği 3 günlük izini fırsata çeviren Brezilyalı futolcu Gustavo Henrique eşi ve çocuklarıyla Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistlik merkezlerini ziyaret etti.


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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 2

Henrique daha önce bölgeye gelen takım arkadaşı Luan Peres' in tavsiyesiyle eşi ve 2 çocuğuyla Kapadokya'da 3 gece konakladı.


Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 3

Fenerbahçeli futbolcu burada 30'uncu yaşını da ailesiyle birlikte kutladı.


Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 4

Henrique, ATV ve balon turu gibi bölgenin gizemli güzelliklerini yerden ve gökyüzünden izleme imkanı buldu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 5

İşte diğer kareler...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 6
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 7
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 8
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 9
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 10
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 11
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi - 12
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