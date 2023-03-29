Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo Henrique'nin Kapadokya gezisi

Zenit ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Jesus'un verdiği 3 günlük izini fırsata çeviren Brezilyalı futolcu Gustavo Henrique eşi ve çocuklarıyla Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistlik merkezlerini ziyaret etti.
Henrique daha önce bölgeye gelen takım arkadaşı Luan Peres' in tavsiyesiyle eşi ve 2 çocuğuyla Kapadokya'da 3 gece konakladı.
Fenerbahçeli futbolcu burada 30'uncu yaşını da ailesiyle birlikte kutladı.
Henrique, ATV ve balon turu gibi bölgenin gizemli güzelliklerini yerden ve gökyüzünden izleme imkanı buldu.
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