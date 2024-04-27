Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe, Süper Lig'e yükselmek için sahada
Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacak. Geride kalan 31 haftada ligin 2. sırasında yer alan Göztepe, yarın taraftarı önünde Gençlerbirliğini mağlup ederse Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak. Nefes kesecek olan maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen Göztepe, emeklerinin karşılığını almak için yarın Gençlerbirliği ile Süper Lig'e yükselme maçına çıkacak. Göztepe mücadeleyi kazandığı taktirde Süper Lig'e yükselen ikinci ekip olacak. Peki, Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?