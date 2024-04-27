Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe, Süper Lig'e yükselmek için sahada

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen Göztepe, emeklerinin karşılığını almak için yarın Gençlerbirliği ile Süper Lig'e yükselme maçına çıkacak. Göztepe mücadeleyi kazandığı taktirde Süper Lig'e yükselen ikinci ekip olacak. Peki, Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?