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Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe, Süper Lig'e yükselmek için sahada

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacak. Geride kalan 31 haftada ligin 2. sırasında yer alan Göztepe, yarın taraftarı önünde Gençlerbirliğini mağlup ederse Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak. Nefes kesecek olan maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe, Süper Lig'e yükselmek için sahada - 1

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen Göztepe, emeklerinin karşılığını almak için yarın Gençlerbirliği ile Süper Lig'e yükselme maçına çıkacak. Göztepe mücadeleyi kazandığı taktirde Süper Lig'e yükselen ikinci ekip olacak. Peki, Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe, Süper Lig'e yükselmek için sahada - 2

2023-2024 sezonu heyecanının yarınki 32. hafta müsabakalarıyla devam edeceği Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya ikinci sırada giren Göztepe, yarınki Gençlerbirliği maçını kazanması halinde Eyüpspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olacak.

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Müsabaka beIN Sports Max 1 ve TRT'dan canlı yayınlanacak.

Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe, Süper Lig'e yükselmek için sahada - 3

GÖZTEPE SON 3 HAFTADA AVANTAJLI DURUMDA

Eyüpspor'un daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantilediği ligde bitime 3 hafta kala direkt Süper Lig'e yükselebilecek 3 takım kaldı. Kalan 3 haftada alacağı 2 puanla adını Süper Lig'e yazdıracak Göztepe, son 3 haftaya 63 puanla girdi. Takipçileri Ahlatcı Çorum FK'nin 55, Sakaryaspor'un ise 54 puanı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda Ahlatcı Çorum FK ile olası puan eşitliğinde rakibinin gerisinde kalacak. Göztepe ile Sakaryaspor arasındaki eşitlikte ise sıralamayı genel averaj belirleyecek.

Yarın play-off mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, rakibini yendiği takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak. Rakiplerinin puan kaybetmesi halinde Göztepe mağlup olması halinde bile Süper Lig'e çıkacak.

Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe, Süper Lig'e yükselmek için sahada - 4

MAÇ TAKVİMİ

Matematiksel olarak ilk 2 iddiasını sürdüren 3 takımın kalan maçları şöyle:

Göztepe (63): Gençlerbirliği, Eyüpspor (D), Bodrum FK

Ahlatcı Çorum FK (55): Erzurumspor FK (D), ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor (D)

Sakaryaspor (54): Bitexen Giresunspor (D), Tuzlaspor, Kocaelispor (D)

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