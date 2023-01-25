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Lazio'dan Milan'a gol yağmuru

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Lazio, konuk ettiği Milan’ı 4-0 yendi. Lazio bu skorla üçüncü kez rakibini 4-0'la geçme başarısı gösterdi. 1995 ve 2004 yıllarında da rakibini 4-0'la geçerek en farklı skorlara imza atmıştı.

Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 1

Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Milan, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.


Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 2

Lazio'nun Milan'ı 4-0'lık skorla mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Sergej Milinkovic-savic, 38. dakikada Mattia Zaccagni, 67. dakikada Luis Alberto ve 75. dakikada Felipe Anderson attı.


Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 3

Rakibi farklı yenen Lazio, puanını 37 yaptı ve gol averajıyla puan tablosunda 3. sıraya çıktı.


Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 4

Milan ise başkent deplasmanından puansız dönerek, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Ligde bu sezon 3. yenilgisini Lazio karşısında alan kırmızı-siyahlı takım 38 puanla 2. sırada kaldı.


Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 5

Bu sonucun ardından 50 puanlı lider Napoli, en yakın takipçisi Milan’ın 12 puan önünde ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 6

İşte maçtan diğer kareler...

Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 7
Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 8
Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 9
Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 10
Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 11
Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 12
Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 13
Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 14
Lazio'dan Milan'a gol yağmuru - 15

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