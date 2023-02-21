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Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda endişe eden çatlaklar: İnceleme başlatıldı

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda tribünlerin bulunduğu bazı bölümlerde duvarlarda çatlak ve zeminde açılmaların yaşanması dikkat çekti. Sosyal medyada da gündem olan konu üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir rapor yazarak durumu bilgilendirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda endişe eden çatlaklar: İnceleme başlatıldı - 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19 Haziran Pazartesi günü Türkiye-Galler arasında oynanacak müsabakanın yer olarak açıklanan Samsun 19 Mayıs Stadı’ndaki görüntüler endişeye neden oldu.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda endişe eden çatlaklar: İnceleme başlatıldı - 2

Tribünlerin bazı bölümlerinde duvardaki çatlaklar ve zeminde yaşanan açılmalar dikkat çekti.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda endişe eden çatlaklar: İnceleme başlatıldı - 3

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunarken inceleme başlatıldı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda endişe eden çatlaklar: İnceleme başlatıldı - 4

Ağustos 2017’de Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçıyla açılan stadın yüklenici firmasının uzman ekipleri ve inşaat mühendisleri tarafından yapılacak incelemenin ardından konuyla ilgili kamuoyuna bilgi verileceği ifade edildi.

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