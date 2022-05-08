Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü

Bundesliga 2'de bitime bir hafta kala sezonu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Schalke 04, bir yıl aradan sonra yeniden Bundesliga’ya yükseldi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 08.05.2022 - 03:34

Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 1

İkinci Ligi’nde ( 2) lider durumda bulunan Schalke 04, sezonun bitimine 1 hafta kala Almanya Birinci Futbol Ligi’ne (Bundesliga) yükselmeyi garantiledi.

Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 2

Schalke 04, Bundesliga 2’nin 33. haftasında Veltins Arena’da ağırladığı St. Pauli’yi 3-2 mağlup etti.

Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 3

Puanını 62’ye çıkaran Schalke 04, 57’şer puanı bulunan en yakın rakipleri Hamburg, Darmstadt 98 ile bir maç eksiği olan Werder Bremen ile puan farkını 5’e çıkardı.

Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 4

Böylelikle sezonu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Schalke 04, bir yıl aradan sonra yeniden Bundesliga’ya yükseldi.

Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 5

Bundesliga 2’de ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga’yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 6
Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 7
Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 8
Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 9
Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 10
Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 11
Schalke 04 Bundesliga’ya geri döndü - 12

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